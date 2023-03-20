Топ-5 астероидов, которые имеют шанс врезаться в Землю: когда это случится

Один из этих космических камней имеет шанс 1 из 10 упасть на нашу планету.

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Недавно ученые предупредили о том, что астероид размером с половину футбольного поля уже через 23 года может упасть на Землю. Но затем шансы на столкновение резко снизили. В то же время существует еще несколько астероидов, которые могут врезаться в нашу планету в ближайшие столетия. По крайней мере ученые считают эти объекты наиболее опасными для нас и пристально следят за ними, пишет Daily Mail.

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Фокус уже писал о том, что 50-метровый астероид 2023 DW, согласно прогнозам ученых, должен упасть на Землю 14 февраля 2046 года. Затем астрономы пересмотрели свои оценки и вместо шанса 1 из 600 на то, что этот камень врежется в нашу планету, получили шанс на столкновение, который составляет 1 из 1584. Это значит, что столкновение данного астероида с Землей очень маловероятно, хотя все еще возможно.

По словам ученых, астероиды, которые могут уничтожить всю человеческую цивилизацию падают на Землю раз в несколько миллионов лет. В то же время астероиды, размером в примерно 100 метров, которые могут вызвать локальную катастрофу на месте падения, врезаются в Землю примерно каждые 2000 лет.

Ученые считают, что в большинстве случаев, даже такой большой космический камень должен почти полностью сгореть в атмосфере и только его обломки могут нанести минимальный ущерб. Если с астероидом 2023 DW все стало более-менее ясно, все же есть еще 4 астероида, которые также имеют шансы на то, что они упадут на нашу планету. Что же это за космические камни?

Недавно ученые предупредили о том, что астероид размером с половину футбольного поля уже через 23 года может упасть на Землю. Но затем шансы на столкновение резко снизили. В то же время существует еще несколько астероидов, которые могут врезаться в нашу планету в ближайшие столетия Фото: Live Science

Название астероида: Бенну

Вероятность падения на Землю: 1 из 2700

Дата потенциального падения на Землю: 24 сентября 2182 года

Известный астероид Бенну имеет ширину более, чем 520 метров и 3 года назад его посетил космический аппарат Osiris-Rex, который собрал образцы его породы с поверхности. И в этом году он должен все это доставить на Землю.

Считается, что Бенну существует уже примерно 4,5 млрд лет, и, согласно прогнозам ученых, может упасть на Землю в 2182 году с вероятностью 1 из 2700. Ученые считают, что если Бенну все же упадет на планету, то в результате этого удара освободится в 3 раза больше энергии, чем во время взрывов всех атомных бомб, которые произошли в 20 веке.

Название астероида: 2010 RF12

Вероятность падения на Землю: 1 из 10

Дата потенциального падения на Землю: 5 сентября 2095 года

Ученые считают, что астероид 2010 RF12 имеет самые большие шансы столкнуться с Землей до конца 21 века. Хотя вероятность такого падения очень высока и составляет 1 из 10, все же этот камень очень маленький.

По оценкам, ширина 2010 RF12 составляет чуть больше 60 метров и скорее всего он не достигнет поверхности, а взорвется в атмосфере и только его обломки могут достичь суши или воды, в зависимости от траектории полета.

Ученые считают, что астероид 2010 RF12 имеет самые большие шансы столкнуться с Землей до конца 21 века. Хотя вероятность такого падения очень высока и составляет 1 из 10, все же этот камень очень маленький Фото: The Sun

Название астероида: 1950 DA

Вероятность падения на Землю: 1 из 34 000

Дата потенциального падения на Землю: 16 марта 2880 года

Астероид 1950 DA шириной в примерно 800 метров, имеет шанс врезаться в Землю, с вероятностью 1 из 34 000. Этот камень считается очень опасным, хотя до его возможного падения на планету пройдет более 800 лет.

В 2032 году этот космический камень пролетит мимо Земли на расстоянии в 11 млн км и ученые смогут провести более тщательные наблюдения за ним. По словам ученых из NASA, если все данные укажут на то, что данный астероид все же очень опасен для Земли, то будут приняты необходимые меры по изменению его орбиты.

Название астероида: Таутатис

Вероятность падения на Землю: пока ученые не могут решить, какова вероятность удара

Дата потенциального падения на Землю: 2562 год

Астероид Таутатис имеет ширину примерно в 5 км, а это значит, что он в 2 раза меньше астероида, который 66 млн лет назад уничтожил динозавров.

В 2004 году этот огромный камень пролетал мимом Земли и с тех пор за ним ведутся наблюдения. Согласно прогнозам ученых из NASA, Таутатис пойдет на сближение с нашей планетой в 2562 году и теоретически может упасть на Землю. Но каковы шансы на это падение ученые пока точно ответить не могут.

Фокус уже писал о том, что космический аппарат NASA сделал несколько важных открытий, которые касаются астероида в поясе Койпера, а также бывшей девятой планеты Солнечной системы – Плутона.

Также Фокус писал о том, что уже на следующей неделе можно будет увидеть редкое событие в небе – выравнивание планет в одну линию, которое известно, как парад планет.