Стоит ли на самом деле бояться падения астероида на Землю в 2046 году: в NASA дали ответ

Нашумевшая новость о том, что крупный астероид врежется в нашу планету через 23 года получила свое продолжение в виде нового прогноза NASA.

Related video

День святого Валентина 2046 года пройдет как обычно, ведь опасный астероид, который имел шанс 1 к 600 упасть на Землю и уничтожить какой-нибудь крупный город, скорее всего пролетит мимо планеты, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый астероид под названием 2023 DW был открыт совсем недавно, а именно 27 февраля это года. Его размер ученые оценили в 50 метров, что соответствует примерно половине длины футбольного поля. Как уже писал Фокус, ранее ученые заявили о том, что существует небольшой шанс, а именно 1 к 600, что этот астероид упадет на Землю 14 февраля 2046 года. Данное падение, согласно прогнозам, могло привести к уничтожению большого города.

Компьютерная модель астероида 2023 DW, который согласно пронозам, должен был упасть на Землю в 2046 году Фото: NASA

Эта новость сразу разлетелась по Сети и вызвала немалый ажиотаж, ведь некоторые люди даже начали советовать пересмотреть свои планы на празднование Дня святого Валентина через 23 года.

Но, согласно новому прогнозу NASA, шанс астероида 2023 DW упасть на Землю теперь составляет 1 к 770, а это значит, что с вероятностью в 99,9% этот космический камень благополучно минует нашу планету и не причинит ей никакого ущерба. А новый прогноз ученых из Европейского космического агентства еще больше понизил шансы открытого недавно астероида столкнуться с Землей до 1 к 1584. Это говорит о том, что вероятная катастрофа скорее всего точно не случится.

В течение 24 часов каждый день ученые из NASA наблюдают за перемещением в космосе примерно 28 тысяч астероидов. Те камни, которые приближаются к Земле на расстояние в 193 млн км получают классификацию околоземных астероидов. А если они приближаются на расстояние в 7,5 млн км, то это переводит данные камни в категорию потенциально опасных астероидов.

Пока что ученые из NASA не изменили своего более давнего прогноза о том, что в течение ближайших 100 лет ни один известный астероид не упадет на нашу планету. Но, если даже астероид 2023 DW все-таки врежется в Землю, то это конечно приведет к локальной катастрофе, но не будет иметь такие глобальные последствия, как падение 10-километрового астероида 66 млн лет назад, который уничтожил динозавров.

Пока что ученые из NASA не изменили своего более давнего прогноза о том, что в течение ближайших 100 лет ни один известный астероид не упадет на нашу планету. Но, если даже астероид 2023 DW все-таки врежется в Землю, то это конечно приведет к локальной катастрофе, но не будет иметь такие глобальные последствия, как падение 10-километрового астероида 66 млн лет назад, который уничтожил динозавров Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что, согласно прогнозам, в пятницу, 16 марта, мимо Земли должен пролететь небольшой астероид, но на очень близком расстоянии от планеты. Это расстояние ученые оценили в 240 000 км, а это почти половина расстояния между Землей и Луной.

Также Фокус писал о том, что ученые благодаря космическому аппарату NASA сделали несколько важных открытий, которые касаются карликовой планеты Плутон. Напомним, что статус планеты Плутон потерял еще в 2006 году.

Как уже писал Фокус, не менее важное открытие сделали астрономы касательно планеты Марс. На ней была обнаружена древняя структура, которая поваляет предположить, что здесь находятся залежи водяного льда. Учитывая, что это место расположено у экватора планеты, то будущих покорителей Марса можно будет высадить именно здесь, а не в более суровых условиях северных широт Красной планеты.