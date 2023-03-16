Действительно опасный. К Земле летит астероид, который подойдет по-настоящему близко

В основном астероиды настолько близко не приближаются к Земле, как этот недавно открытый космический камень.

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На невероятно близком расстоянии от Земли вскоре окажется новый астероид, который ученые обнаружили в понедельник, 13 марта. Он имеет примерно такой же размер, как и тот, который взорвался на российским Челябинском в 2013 году. Тогда это было неожиданное событие, которое теоретически может повторится, пишет Forbes.

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В окрестностях Земли летает огромное количество астероидов, которые еще не известны ученым. Их могут быть тысячи или даже десятки тысяч. Все они имеют разный размер, но если они приближаются к Земле на расстояние ближе, чем 7,5 млн км, то такие космические камни считаются потенциально опасными. Конечно же не все из них приобретают такую классификацию, а только те, которые в ширину имеют примерно 140 метров.

Но даже маленький астероид может внезапно изменить траекторию своего полета и врезаться в атмосферу Земли и либо сгореть в ней полностью, либо разломаться на части, которые затем упадут на поверхность. Настоящей неожиданностью для ученых стало падение астероида, с последующим его взрывом в атмосфере над городом Челябинск, РФ, в 2013 году. Примерно такого же размера астероид, который получил название 2023 EY, открыли ученые из NASA несколько дней назад, если точнее, то в понедельник, 13 марта.

По словам ученых, астероид, шириной примерно в 17 метров, должен пролететь мимо Земли уже в пятницу, 17 марта. Но самое главное здесь не размер этого астроида, а близость к Земле, то есть то расстояние, на котором он будет находится во время своего непредсказуемого полета.

По словам ученых, астероид, шириной примерно в 17 метров, должен пролететь мимо Земли уже в пятницу, 17 марта. Но самое главное здесь не размер этого астроида, а близость к Земле, то есть то расстояние, на котором он будет находится во время своего непредсказуемого полета Фото: Forbes

Хотя ученые из NASA уверены, что никакого падения астероида на Землю не произойдет, все же дистанция от планеты в 240 тысяч километров настораживает. В основном так близко к Земле астероиды не подлетают. Поэтому в любом случае космический камень 2023 EY считается потенциально опасным.

По космическим меркам расстояние в 240 тысяч км – это очень мало, и оно соответствует почти половине расстояния от Земли до Луны. Ученые определили, что новый астроид принадлежит к классу Аполлоны, и такие камни часто пересекают орбиту Земли вращаясь вокруг Солнца, при этом идя на сближение с Землей.

Но не только недавно открытый астероид должен пролететь мимо Земли в пятницу, 17 марта. Как уже писал Фокус, еще один космический камень под названием 2018 UQ1, ширина которого составляет более 140 метров, также должен приблизится к планете в этот день. Но он будет находится почт ив 20 раз дальше, чем астероид 2023 EY – на расстоянии в 4,1 млн км.

Но на этом приближения астероидов к Земле на этой неделе не закончатся. По данным NASA, в воскресенье, 19 марта, мимо Земли должен пролететь 14-метровый камень под названием 2016 WH. Но он будет находится очень далеко – на расстоянии в почти 7 млн км от нас, как уже писал Фокус.

Если раньше самым большим астероидом в Солнечной системе считалась Церера, то после того, как ее переквалифицировали в карликовую планету, этим титулом стал обладать астроид Веста. Ширина этого камня составляет внушительные 525 км. О том, какой астероид считается самым крошечным Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что ученые предсказали возможное падение на Землю астероида шириной в 50 метров уже в ближайшем будущем. Хотя вероятность этого события не так велика, чтобы начать паниковать, все же она существует.