Действительно опасный. К Земле летит астероид, который подойдет по-настоящему близко
В основном астероиды настолько близко не приближаются к Земле, как этот недавно открытый космический камень.
На невероятно близком расстоянии от Земли вскоре окажется новый астероид, который ученые обнаружили в понедельник, 13 марта. Он имеет примерно такой же размер, как и тот, который взорвался на российским Челябинском в 2013 году. Тогда это было неожиданное событие, которое теоретически может повторится, пишет Forbes.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
В окрестностях Земли летает огромное количество астероидов, которые еще не известны ученым. Их могут быть тысячи или даже десятки тысяч. Все они имеют разный размер, но если они приближаются к Земле на расстояние ближе, чем 7,5 млн км, то такие космические камни считаются потенциально опасными. Конечно же не все из них приобретают такую классификацию, а только те, которые в ширину имеют примерно 140 метров.
Но даже маленький астероид может внезапно изменить траекторию своего полета и врезаться в атмосферу Земли и либо сгореть в ней полностью, либо разломаться на части, которые затем упадут на поверхность. Настоящей неожиданностью для ученых стало падение астероида, с последующим его взрывом в атмосфере над городом Челябинск, РФ, в 2013 году. Примерно такого же размера астероид, который получил название 2023 EY, открыли ученые из NASA несколько дней назад, если точнее, то в понедельник, 13 марта.
По словам ученых, астероид, шириной примерно в 17 метров, должен пролететь мимо Земли уже в пятницу, 17 марта. Но самое главное здесь не размер этого астроида, а близость к Земле, то есть то расстояние, на котором он будет находится во время своего непредсказуемого полета.
Хотя ученые из NASA уверены, что никакого падения астероида на Землю не произойдет, все же дистанция от планеты в 240 тысяч километров настораживает. В основном так близко к Земле астероиды не подлетают. Поэтому в любом случае космический камень 2023 EY считается потенциально опасным.
По космическим меркам расстояние в 240 тысяч км – это очень мало, и оно соответствует почти половине расстояния от Земли до Луны. Ученые определили, что новый астроид принадлежит к классу Аполлоны, и такие камни часто пересекают орбиту Земли вращаясь вокруг Солнца, при этом идя на сближение с Землей.
Но не только недавно открытый астероид должен пролететь мимо Земли в пятницу, 17 марта. Как уже писал Фокус, еще один космический камень под названием 2018 UQ1, ширина которого составляет более 140 метров, также должен приблизится к планете в этот день. Но он будет находится почт ив 20 раз дальше, чем астероид 2023 EY – на расстоянии в 4,1 млн км.
Но на этом приближения астероидов к Земле на этой неделе не закончатся. По данным NASA, в воскресенье, 19 марта, мимо Земли должен пролететь 14-метровый камень под названием 2016 WH. Но он будет находится очень далеко – на расстоянии в почти 7 млн км от нас, как уже писал Фокус.
Если раньше самым большим астероидом в Солнечной системе считалась Церера, то после того, как ее переквалифицировали в карликовую планету, этим титулом стал обладать астроид Веста. Ширина этого камня составляет внушительные 525 км. О том, какой астероид считается самым крошечным Фокус уже писал.
Также Фокус писал о том, что ученые предсказали возможное падение на Землю астероида шириной в 50 метров уже в ближайшем будущем. Хотя вероятность этого события не так велика, чтобы начать паниковать, все же она существует.