На любой вкус и цвет. Ученые назвали самый маленький и наибольший астероид в Солнечной системе

На самом деле очень сложно определить нижнюю границу размеров астероидов, но с самым крупным космическим камнем таких проблем нет.

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Астероиды, которые представляют собой обломки, оставшиеся с самого начала формирования Солнечной системы, в основном вращаются вокруг Солнца в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Некоторые астероиды падают на планеты, в том числе и на Землю. Но все они имеют очень разные размеры. Большинство таких камней являются очень маленькими, в то же время другие представляют собой громадные каменные глыбы. Так какой же астероид считается самым крошечным, а какой самым большим в Солнечной системе? На этот вопрос изданию Live Science отвечают ученые.

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Принято считать, что сам термин "астероид", что в переводе с греческого означает "звездообразный" ввел в обиход немецкий астроном Уильям Гершель еще в 1802 году.

"Но это явно неправильное название. Астероиды не имеют ничего общего со звездами, ведь это не раскаленный сгусток плазмы, а намного меньший по размерам каменистый объект, который может содержать лед и металлы", — говорит Симона Марчи из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо, США.

[ + – ] Астероиды, которые представляют собой обломки, оставшиеся с самого начала формирования Солнечной системы, в основном вращаются вокруг Солнца в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером Фото: Live Science

По словам ученых, астероиды появились еще в самом начале формирования Солнечной системы, когда Солнце окружал протопланетный диск, состоящий из газа и пыли. В течение десятков миллионов лет эти вещества объединялись в крупные комки, а затем продолжали набирать массу во время столкновений и слияний. В результате некоторые из этих комков набрали достаточно массы, чтобы сформировались планеты, в том числе и Земля. Но после завершения этого процесса в космосе осталось огромное количество обломков, которые начали вращаться вокруг Солнца. И лишь некоторые из них в последствии стали астероидами.

Большая часть всех известных науке астероидов, а это примерно 1 млн объектов, вращается вокруг Солнца в главном поясе астероидов между Юпитером и Марсом. Примерная ширина этого пояса составляет 225 млн км. Для сравнения расстояние от нашей планеты до Солнца составляет почти 150 млн км.

[ + – ] По словам ученых, астероиды появились еще в самом начале формирования Солнечной системы, когда Солнце окружал протопланетный диск, состоящий из газа и пыли Фото: Live Science

Так какой же астроид можно считать самым большим в Солнечной системе? По словам ученых, таким космическим камнем является Церера, диаметр которой составляет 950 км. Для сравнения, диаметр Луны – почти 3500 км.

Но не все так просто, как кажется. Ведь с 2006 года Церера официально считается карликовой планетой, которая находится в главном поясе астероидов. Кстати Церера была первым астероидом, который обнаружили ученые еще в 1801 году в этом регионе Солнечной системы. Получается, что теперь Цереру, которая имеет более сферическую форму, чем другие камни, и даже тонкую атмосферу, нельзя назвать самым большим астероидом, ведь она все-таки планета, хоть и маленькая.

[ + – ] Церера до 2006 года считалась астероидом, ноз атем стала карликовой планетой Фото: NASA

Кстати в 2006 году астрономы отнесли к разряду карликовых планет и Плутон, который до этого считали последней обычной планетой Солнечной системы. Но Плутон в 2,5 раза больше Цереры по размерам и его масса больше в 14 раз.

Но вернемся к самому большому все-таки астероиду, если Цереру уже нельзя считать таковой. Исходя из этого положения дел, самым большим астероидом в Солнечной системе можно считать Весту, диаметр которой составляет 525 км. Для сравнения, если ехать на автомобиле из Харькова в Киев, то вы преодолеете расстояние в 480 км.

[ + – ] Cамым большим астероидом в Солнечной системе можно считать Весту, диаметр которой составляет 525 км Фото: NASA

А какой астероид является самым маленьким в Солнечной системе? С этим определением дело обстоит намного сложнее, говорят ученые. Дело в том, что самым меленьким известным космическим камнем, согласно классификации NASA, является астероид 2015 TC25, ширина которого – 2 метра.

По словам Яна Фернандеса из Университета Центральной Флориды, США, по поводу самого маленького астероида до сих продолжаются дискуссии в научных кругах.

"Все зависит от определения того, что считать астероидом. Например, в поясе астероидов находятся десятки тысяч объектов размером до 1 метра. Но считается, что эти камни нельзя назвать астероидами, ведь они обычно сгорают в атмосфере Земли. Такие камни относят к категории метеороидов, то есть небольших космических обломков, которые превращаются в метеоры, когда летят сквозь атмосферу или в метеориты, когда падают на поверхность планеты", — говорит Фернандес.

[ + – ] Все зависит от определения того, что считать астероидом. Например, в поясе астероидов находятся десятки тысяч объектов размером до 1 метра. Но считается, что эти камни нельзя назвать астероидами, ведь они обычно сгорают в атмосфере Земли. Такие камни относят к категории метеороидов Фото: ScienceAlert

По словам ученых, сложность в определении размеров астероидов состоит еще и в том, что они не всегда сохраняют свой изначальный размер:

Некоторые могут потерять часть своего вещества при сближении с Солнцем;

Другие меняют свою форму и размер при столкновении друг с другом;

А еще есть и такие камни, которые начинают вращаться вокруг своей оси настолько быстро, что выбрасывают в космос част своего вещества.

По словам Марчи, иногда бывает так, что обломки астероидов классифицируют, как отдельные объекты, но часто их классифицируют как метеороиды или просто космическую пыль.

Как же определить, где астероид, а где метеороид? По словам Марчи, если камень летает в космосе, значит это астероид, а если он вошел уже в атмосферу Земли, то он превратился в метеороид.

Как уже писал Фокус, астероид размером с 16-этажный дом, который обнаружили совсем недавно, может упасть на Землю в ближайшем будущем.

Также Фокус писал о том, что сразу два астероида в главном поясе астероидов тщательно изучит космический аппарат "Люси", прежде чем отправится к троянским астероидам Юпитера. Один из таких камней только недавно получил свое официальное имя и именно к нему изначально отправится аппарат NASA.