На будь-який смак і колір. Учені назвали найменший і найбільший астероїд у Сонячній системі

Насправді дуже складно визначити нижню межу розмірів астероїдів, але з найбільшим космічним каменем таких проблем немає.

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Астероїди, які є уламками, що залишилися із самого початку формування Сонячної системи, переважно обертаються навколо Сонця в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Деякі астероїди падають на планети, зокрема і Землю. Але всі вони мають різні розміри. Більшість таких каменів є дуже маленькими, в той же час інші є величезними кам'яними брилами. То який астероїд вважається найменшим, а яким найбільшим у Сонячній системі? На це питання виданню Live Science відповідають вчені.

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Заведено вважати, що сам термін "астероїд", що в перекладі з грецької означає "зіркоподібний" узвичаїв німецький астроном Вільям Гершель ще в 1802 році.

"Але це очевидно неправильна назва. Астероїди не мають нічого спільного із зірками, адже це не розжарений потік плазми, а набагато менший за розмірами кам'янистий об'єкт, який може містити лід і метали", — каже Симона Марчі з Південно-Західного дослідницького інституту в Боулдері, штат Колорадо, США.

[ + – ] Астероїди, які є уламками, що залишилися із самого початку формування Сонячної системи, переважно обертаються навколо Сонця в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером Фото: Live Science

За словами вчених, астероїди з'явилися ще на початку формування Сонячної системи, коли Сонце оточував протопланетний диск, що складається з газу та пилу. Протягом десятків мільйонів років ці речовини поєднувалися у великі грудки, а потім продовжували набирати масу під час зіткнень і злиття. Унаслідок чого деякі з цих грудок набрали достатньо маси, щоб сформувалися планети, зокрема і Земля. Але після завершення цього процесу в космосі залишилося безліч уламків, які почали обертатися навколо Сонця. І лише деякі з них згодом стали астероїдами.

Більшість відомих науці астероїдів, а це приблизно 1 млн об'єктів, обертається навколо Сонця в головному поясі астероїдів між Юпітером і Марсом. Орієнтовна ширина цього пояса становить 225 млн км. Для порівняння відстань від нашої планети до Сонця становить майже 150 млн км.

[ + – ] За словами вчених, астероїди з'явилися ще на початку формування Сонячної системи, коли Сонце оточував протопланетний диск, що складається з газу та пилу Фото: Live Science

То який же астроїд можна вважати найбільшим у Сонячній системі? За словами вчених, таким космічним каменем є Церера, діаметр якої складає 950 км. Для порівняння, діаметр Місяця — майже 3 500 км.

Але не все так просто, як здається. Адже з 2006 року Церера офіційно вважається карликовою планетою, яка знаходиться у головному поясі астероїдів. До речі, Церера була першим астероїдом, який виявили вчені ще в 1801 році в цьому регіоні Сонячної системи. Виходить, що тепер Цереру, яка має більш сферичну форму, ніж інші камені, і навіть тонку атмосферу, не можна назвати найбільшим астероїдом, адже вона все-таки планета, хоч і маленька.

[ + – ] Церера до 2006 року вважалася астероїдом, але потім стала карликовою планетою Фото: NASA

До речі, у 2006 році астрономи віднесли до розряду карликових планет і Плутон, який до цього вважали останньою звичайною планетою Сонячної системи. Але Плутон у 2,5 рази більший за Цереру за розмірами і його маса більша в 14 разів.

Але повернімося до найбільшого астероїда, якщо Цереру вже не можна вважати такою. Виходячи з цього стану справ, найбільшим астероїдом у Сонячній системі можна вважати Весту, діаметр якої становить 525 км. Для порівняння, якщо їхати автомобілем із Харкова до Києва, то ви подолаєте відстань 480 км.

[ + – ] Найбільшим астероїдом у Сонячній системі можна вважати Весту, діаметр якої становить 525 км Фото: NASA

А який астероїд є найменшим у Сонячній системі? З цим визначенням справа набагато складніша, кажуть вчені. Справа в тому, що найдрібнішим відомим космічним каменем, згідно з класифікацією NASA, є астероїд 2015 TC25, ширина якого — 2 метри.

За словами Яна Фернандеса з Університету Центральної Флориди, США, з приводу найменшого астероїда досі точаться дискусії у наукових колах.

"Все залежить від визначення того, що вважати астероїдом. Наприклад, у поясі астероїдів знаходяться десятки тисяч об'єктів розміром до 1 метра. Але вважається, що це каміння не можна назвати астероїдами, адже воно зазвичай згоряє в атмосфері Землі. Таке каміння належить до категорії метеороїдів, тобто невеликих космічних уламків, які перетворюються на метеори, коли летять крізь атмосферу або на метеорити, коли падають на поверхню планети", — каже Фернандес.

[ + – ] се залежить від визначення того, що вважати астероїдом. Наприклад, у поясі астероїдів знаходяться десятки тисяч об'єктів розміром до 1 метра. Але вважається, що це каміння не можна назвати астероїдами, адже воно зазвичай згоряє в атмосфері Землі. Таке каміння належить до категорії метеороїдів Фото: ScienceAlert

За словами вчених, складність у визначенні розмірів астероїдів полягає ще й у тому, що вони не завжди зберігають свій початковий розмір.

Деякі можуть втратити частину своєї речовини при зближенні із Сонцем;

Інші змінюють свою форму та розмір при зіткненні один з одним;

А ще є і такі камені, які починають обертатися навколо своєї осі настільки швидко, що викидають у космос частину своєї речовини.

За словами Марчі, іноді буває так, що уламки астероїдів класифікують як окремі об'єкти, але часто їх класифікують як метеороїди або просто космічний пил.

Як визначити, де астероїд, а де метеороїд? За словами Марчі, якщо камінь літає в космосі, це астероїд, а якщо він увійшов уже в атмосферу Землі, то він перетворився на метеороїд.

Як уже писав Фокус, астероїд розміром із 16-поверховий будинок, який виявили зовсім нещодавно, може впасти на Землю в найближчому майбутньому.

Також Фокус писав про те, що відразу два астероїди в головному поясі астероїдів ретельно вивчить космічний апарат "Люсі", перш ніж вирушить до троянських астероїдів Юпітера. Один із таких каменів тільки нещодавно отримав своє офіційне ім'я і саме до нього спочатку вирушить апарат NASA.