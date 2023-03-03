Місія NASA для розгадки таємниць Сонячної системи: нова ціль апарата "Люсі" отримала ім'я

Давно відомий маленький астероїд став новою ціллю для дослідження апаратом NASA, і йому дали ім'я, взяте з амхарської мови.

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Космічний апарат "Люсі", який вирушив у 12-річну подорож у космос у жовтні 2021 року, отримав свою нову першу ціль для дослідження. Нею став астероїд завширшки приблизно 700 метрів, який понад 20 років не мав назви. Його назвали так само, як називається сам апарат NASA, тільки амхарською мовою, яка є державною в Ефіопії, пише SciTechDaily.

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Космічний апарат "Люсі" вирушив у космос для дослідження кількох астероїдів, які обертаються біля Юпітера та називаються троянськими. Вчені вважають, що це каміння є "космічними скам'янілостями" та зберігають інформацію про те, як зароджувалася Сонячна система. Тобто вивчення цих астероїдів може пролити світло на її еволюцію.

[ + – ] Космічний апарат "Люсі" вирушив у космос для дослідження кількох астероїдів, які обертаються біля Юпітера та називаються троянськими. Вчені вважають, що це каміння є "космічними скам'янілостями" та зберігають інформацію про те, як зароджувалася Сонячна система. Тобто вивчення цих астероїдів може пролити світло на її еволюцію. Фото: NASA

Власне апарат "Люсі" отримав свою назву на честь імені скелета австралопітека, який виявили в Ефіопії в 1974 році, і, як виявилося, йому 3,2 млн років. Оскільки вивчення цих решток предка людини дозволили більше дізнатися про еволюцію людей, тому космічний апарат, який шукає відповіді на питання про еволюцію Сонячної системи, отримав те ж ім'я.

Спочатку вчені планували, що "Люсі" досліджуватиме 8 троянських астероїдів, включаючи їхні супутники, а також один космічний камінь у головному поясі астероїдів. Останній і був першою ціллю вивчення "Люсі". Але тепер стало відомо, що NASA ухвалило рішення відправити апарат спочатку до іншого астероїда в головному поясі астероїдів. Цей камінь, до якого апарат прилетить 1 листопада цього року, було відкрито ще 1999 року. Астероїд шириною приблизно 700 м тоді отримав назву 1999 VD57. Пізніше йому надали номер 152830, під яким він і був відомий усі ці роки. Але вчені з місії "Люсі" вирішили дати йому нарешті офіційне ім'я — "Дінкінеш". Фактично тепер цей астероїд називається 152830 Дінкінеш, але не це головне.

[ + – ] Порівняння розмірів астероїда (152830) Дінкінеш (показаний синім кольором) із астероїдом з головного пояса (2867) Штейнс і навколоземним астероїдом (101955) Бенну. Астероїд Штейнс вивчав космічний апарат Rosetta, а астероїд Бенну — апарат OSIRIS-REx. У вересні цього року він повинен доставити на Землю зразки породи цього астероїда. Фото: NASA

Справа в тому, що словом Дінкінеш в Ефіопії називають рештки австралопітека Люсі, ім'я якого, як уже було сказано вище, використовували для назви нової космічної місії. Слово "Дінкінеш" у перекладі з амхарської мови, яка є офіційною в цій африканській країні, означає "ти незвичайний" або "ти незвичайна".

Основна причина, чому вчені змінили першу ціль "Люсі", полягає в тому, що в NASA хочуть провести тест основних приладів на цьому маленькому астероїді, перш ніж вирушати до інших цілей. Із іншого боку, Дінкінеш стане найменшим астероїдом із головного поясу астероїдів, який коли-небудь вивчали космічні апарати. І вчені очікують отримати багато цікавої та корисної інформації про нього. Можливо, цей астероїд також допоможе розкрити ще один аспект еволюційної історії нашої Сонячної системи.

Але апарат "Люсі" надовго тут не затримається та полетить далі, до Юпітера та його троянських астероїдів. Ці камені ніколи раніше не вивчав жоден космічний апарат, але вони, як вважають учені, можуть багато розповісти про еволюцію Сонячної системи, адже вони існують уже кілька мільярдів років.

Докладніше про те, що являє собою апарат "Люсі", а також навіщо на його борту перебувають записи пісень групи "Бітлз" і про самі троянські астероїди Фокус уже писав.

Також Фокус писав про астероїди, які відвідає космічний апарат, про те, що нещодавно вчені відкрили супутник в одній із його цілей (завдяки цьому кількість цих цілей зросла) й те, що апарат "Люсі", пролітаючи над Землею, зробив приголомшливі знімки планети з космосу.