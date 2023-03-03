Миссия NASA для разгадки тайн Солнечной системы: новая цель аппарата "Люси" получила имя

Давно известный маленький астероид стал новой целью для исследования аппаратом NASA и наконец-то ему дали имя, взятое из амхарского языка.

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Космический аппарат "Люси", который отправился в 12-летнее путешествие в космос в октябре 2021 года, получил свою новую первую цель для исследования. Этой целью стал астероид шириной примерно 700 метров, который более 20 лет не имел названия. Его назвали так же, как называется сам аппарат NASA, только на амхарском языке, который является государственным в Эфиопии, пишет SciTechDaily.

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Космический аппарат "Люси" отправился в космос для исследования нескольких астероидов, которые вращаются возле Юпитера и называются троянскими астероидами. Ученые считают, что эти камни представляют собой "космические окаменелости" и хранят информацию о том, как зарождалась Солнечная система. То есть изучение этих астероидов может пролить свет на ее эволюцию.

[ + – ] Космический аппарат "Люси" отправился в космос для исследования нескольких астероидов, которые вращаются возле Юпитера и называются троянскими астероидами. Ученые считают, что эти камни представляют собой "космические окаменелости" и хранят информацию о том, как зарождалась Солнечная система. То есть изучение этих астероидов может пролить свет на ее эволюцию Фото: NASA

Собственно, аппарат "Люси" получил свое название по имени скелета австралопитека, который был обнаружен в Эфиопии в 1974 году и как оказалось ему 3,2 млн лет. Так как изучение этих останков предка человека позволили больше узнать об эволюции людей, поэтому ищущий ответы на вопросы об эволюции Солнечной системы космический аппарат получил то же имя.

Изначально ученые планировали, что "Люси" исследует 8 троянских астероидов, включая их спутники, а также один космический камень в главном поясе астероидов. Последний и был первой целью для изучения "Люси". Но теперь стало известно, что в NASA приняли решение отправить аппарат сначала к другому астероиду в главном поясе астероидов. Этот камень, к которому аппарат прилетит 1 ноября этого года, был открыт еще в 1999 году. Астероид шириной в примерно 700 м тогда получил название 1999 VD57. Позже ему присвоили номер 152830, под которым он и был известен все эти годы. Но ученые из миссии "Люси" решили дать ему наконец-то официальное имя – "Динкинеш". По факту, теперь этот астероид называется 152830 Динкинеш, но не это главное.

[ + – ] Сравнение размеров астероида (152830) Динкинеш (показан синим цветом) с астероидом из главного пояса (2867) Штейнс и околоземным астероидом (101955) Бенну. Астероид Штейнс изучал космический аппарат Rosetta, а астероид Бенну – аппарат OSIRIS-REx. В сентябре этого года он должен доставить на Землю образцы породы с этого астероида Фото: NASA

Дело в том, что словом Динкинеш в Эфиопии называют останки австралопитека Люси, имя которого, как уже было сказано выше, использовали для названия новой космической миссии. Слово "Динкинеш" в переводе с амхарского языка, который является официальным в этой африканской стране, означает "ты необыкновенный или ты необыкновенная".

Основная причина, почему ученые изменили первую цель миссии "Люси" состоит в том, что в NASA хотят провести тест основных приборов на этом маленьком астероиде, прежде чем отправляться к другим целям. С другой стороны, "Динкинеш" станет самым маленьким астероидом из главного пояса астероидов, который когда-либо изучали космические аппараты. И ученые ожидают получить много интересной и полезной информации о нем. Возможно этот астероид также поможет раскрыть еще один аспект эволюционной истории нашей Солнечной системы.

Но аппарат "Люси" надолго здесь не задержится и полетит дальше, к Юпитеру и его троянским астероидам. Эти камни никогда раньше не изучал ни один космический аппарат, но они, как считают ученые, могут многое рассказать об эволюции Солнечной системы, ведь они существуют уже несколько миллиардов лет.

Подробнее о том, что из себя представляет аппарат "Люси", а также зачем на его борту находятся записи песен группы "Битлз", и о самих троянских астероидах, Фокус уже писал.

Также Фокус писал об астероидах, которые посетит космический аппарат, о том, что недавно ученые открыли спутник у одной из его целей (благодаря этому количество этих целей выросло) и том, что аппарат "Люси" пролетая над Землей сделал потрясающие снимки планеты из космоса.