С песнями "Битлз". NASA отправило космический аппарат "Люси" к Юпитеру для изучения Троянских астероидов

"Люси" посетит 8 астероидов в течение следующих 12 лет. С помощью аппарата ученые хотят узнать больше о происхождении Солнечной системы и формировании планет-гигантов.

Новый космический аппарат NASA "Люси" отправился в космос, чтобы начать 12-летнюю миссию по изучению двух различных скоплений астероидов, которые называются Троянскими астероидами Юпитера. Это последние пока еще неисследованные астероиды в Солнечной системе. "Люси" также поможет ответить на вопрос, как образовались планеты-гиганты, сообщает space.com

Троянские астероиды

В космос аппарат вывела ракета-носитель "Атлас-5" 16 октября. Следующие шесть лет "Люси" проведет, путешествуя по Солнечной системе, дважды обогнув Землю, чтобы набрать достаточную скорость для достижения Юпитера. Космический аппарат облетит восемь различных астероидов (семь Троянских и один в главном поясе астероидов), чтобы помочь ученым лучше понять, как эволюционировала Солнечная система.

[ + – ] В космос аппарат "Люси" вывела ракета-носитель "Атлас-5" Фото: space.com

Ученые считают, что троянские астероиды представляют собой прекрасно сохранившиеся космические капсулы времени, и надеются, что их изучение может пролить больше света на происхождение Солнечной системы и формирование планет-гигантов. С помощью своих научных приборов "Люси" изучит геологию, состав, плотность и структуру своих целевых троянских астероидов.

До сих пор о Троянских астроидах возле Юпитера у ученых очень мало информации. Астрономы обнаружили здесь около 10 тысяч объектов размером от от нескольких километров до сотен километров в диаметре. Эти астероиды названы в честь героев "Илиады" Гомера, поэтому эти астероиды называются Троянскими. Считается, что Троянские астероиды представляют собой обломки планет-гигантов, оставшиеся после их образования.

Космический аппарат "Люси"

Новый аппарат NASA получил свое имя в честь скелета австралопитека возрастом 3,2 миллиона лет, обнаруженного в 1974 году палеоантропологом Дональдом Джохансоном. Этот скелет помог ученым раскрыть некоторые секреты эволюции человека. NASA назвало свой аппарат "Люси", потому что надеется, что он поможет раскрыть некоторые секреты эволюции Солнечной системы.

В 2025 году "Люси" достигнет своей первой цели: небольшого астероида в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, названного в честь Джоохансона (астероид 52246 Дональдджохансон). Здесь аппарат проверит работоспособность своих приборов перед исследованием своих главных целей: астероиды Эврибат с его спутником Кветой, Полимел, Левкус и Орус, а также Патрокл и Менетий.

[ + – ] Астероиды, к котрым летит космический аппарат "Люси" Фото: space.com

Исследование каждого целевого астероида космический аппарат будет проводить на высоте 970 км или немного меньше. Если после окончания своей основной миссии "Люси" будет еще работать, то NASA планирует продолжить исследование остальных "троянцев".

[ + – ] Таектория полета Люси между двумя группами троянских астероидов возле Юпитера Фото: space.com

Стихи, песни, цитаты

Учитывая тот, факт, что австралопитек Люси получила свое имя по названию песни группы "Битлз" "Lucy in the Sky with Diamonds", космический аппарат на борту имеет специальный диск с текстами песен не только ливерпульской четверки, но и текстами песен других исполнителей. Также там хранятся цитаты выдающихся людей. Еще там указана дата запуска аппарата, положение планет на 16 октября и информация о траектории Земли. По словам ученых, этой информацией смогут воспользоваться будущие покорители космоса в далеком будущем, ведь аппарат никогда не покинет пределы Солнечной системы.

Оборудование "Люси"