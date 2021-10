З піснями "Бітлз". NASA відправило космічний апарат "Люсі" до Юпітера для вивчення Троянських астероїдів

"Люсі" відвідає 8 астероїдів протягом наступних 12 років. За допомогою апарату вчені хочуть дізнатися більше про походження Сонячної системи і формування планет-гігантів.

Новий космічний апарат NASA "Люсі" відправився в космос, щоб почати 12-річну місію з вивчення двох різних скупчень астероїдів, які називаються троянці Юпітера. Це останні поки що не досліджені астероїди в Сонячній системі. "Люсі" також допоможе відповісти на питання, як утворилися планети-гіганти, повідомляє space.com

Троянські астероїди

У космос апарат вивела ракета-носій "Атлас-5" 16 жовтня. Наступні шість років "Люсі" проведе, подорожуючи по Сонячній системі, двічі обійшовши Землю, щоб набрати достатню швидкість для досягнення Юпітера. Космічний апарат облетить вісім різних астероїдів (сім Троянських і один в головному поясі астероїдів), щоб допомогти вченим краще зрозуміти, як еволюціонувала Сонячна система.

[ + – ] У космос апарат "Люсі" вивела ракета-носій "Атлас-5" Фото: space.com

Вчені вважають, що троянці представляють собою прекрасно збереглися космічні капсули часу, і сподіваються, що їх вивчення може пролити більше світла на походження Сонячної системи і формування планет-гігантів. За допомогою своїх наукових приладів "Люсі" вивчить геологію, склад, щільність і структуру своїх цільових троянських астероїдів.

До сих пір про троянських астроїда біля Юпітера у вчених дуже мало інформації. Астрономи виявили тут близько 10 тисяч об'єктів розміром від від декількох кілометрів до сотень кілометрів в діаметрі. Ці астероїди названі в честь героїв "Іліади" Гомера, тому ці астероїди називаються троянськими. Вважається, що Троянські астероїди представляють собою уламки планет-гігантів, що залишилися після їх утворення.

Космічний апарат "Люсі"

Новий апарат NASA отримав своє ім'я на честь скелета австралопітека віком 3,2 мільйона років, виявленого в 1974 році палеоантропології Дональдом Джохансоном. Цей скелет допоміг вченим розкрити деякі секрети еволюції людини. NASA назвало свій апарат "Люсі", тому що сподівається, що він допоможе розкрити деякі секрети еволюції Сонячної системи.

В 2025 році "Люсі" досягне своєї першої мети: невеликого астероїда в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, названого в честь Джоохансона (астероїд 52246 Дональдджохансон). Тут апарат перевірить працездатність своїх приладів перед дослідженням своїх головних цілей: астероїди Еврібат з його супутником Кветою, Полімел, Левкус і Орус, а також Патрокл і Менетій.

[ + – ] Астероїди, до котрим летить космічний апарат "Люсі" Фото: space.com

Дослідження кожного цільового астероїда космічний апарат буде проводити на висоті 970 км або трохи менше. Якщо після закінчення своєї основної місії "Люсі" буде ще працювати, то NASA планує продовжити дослідження інших "троянців".

[ + – ] Таекторія польоту Люсі між двома групами троянських астероїдів біля Юпітера Фото: space.com

Вірші, пісні, цитати

З огляду на той, факт, що австралопітек Люсі отримала своє ім'я за назвою пісні групи "Бітлз" "Lucy in the Sky with Diamonds", космічний апарат на борту має спеціальний диск з текстами пісень не тільки ліверпульської четвірки, а й текстами пісень інших виконавців. Також там зберігаються цитати видатних людей. Ще там вказана дата запуску апарату, положення планет на 16 жовтня і інформація про траєкторії Землі. За словами вчених, цією інформацією зможуть скористатися майбутні підкорювачі космосу в далекому майбутньому, адже апарат ніколи не покине межі Сонячної системи.

Устаткування "Люсі"