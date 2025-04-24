Що сталося з планетою, яку "з'їла" Земля: вона знаходиться в несподіваному місці (відео)

Приблизно 4,5 млрд років тому наша планета виглядала інакше, але найголовніше, що навколо неї не обертався Місяць. Наш природній супутник виник після того, як у ранню Землю врізалася планета розміром з Марс, що призвело до викиду в космос великої кількості уламків. Таким чином, як вважають вчені, було створено Місяць, який не схожий на жоден об'єкт у Сонячній системі. Але що сталося з планетою, яка врізалася в Землю? У вчених є відповідь.

Related video

Про це пише IFLScience.

Як з'явився Місяць?

На сьогоднішній день головна теорія утворення Місяця припускає, що понад 4 млрд років тому в Землю врізалася планета розміром з Марс (він майже в 2 рази менший за Землю), яка мала масу приблизно в 10% від нинішньої маси нашої планети. Цей світ отримав назву Тейя на честь титана з давньогрецької міфології, яка була матір'ю богині Місяця — Селени.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Спочатку вчені вважали, що Тейя врізалася не прямо в Землю, а завдала ковзного удару, і при цьому від нашої планети та іншого світу відкололися шматки, які пізніше утворили Місяць. Вчені вважали, що прямий удар зруйнував би нашу планету і Тейю, що призвело б до появи поясу астероїдів між Венерою і Марсом.

Менш ніж 10 років тому вчені вирішили, що все-таки Тейя завдала прямого удару по Землі й обидва світи об'єдналися, але внаслідок цього на орбіті навколо Землі опинилося багато уламків, які й стали Місяцем. Моделювання показало, що на орбіті всього протягом кількох годин могло утворитися відразу два об'єкти різного розміру. Більший об'єкт знаходився ближче до нашої планети і впав на неї, а менший об'єкт знаходився далі, але внаслідок руху першого об'єкта він перемістився ще далі від Землі і перетворився на те, що ми називаємо Місяцем.

Луна Фото: NASA

Учені виявили кілька доказів, які підтверджують цю теорію. Наприклад, у гірських породах на Землі та Місяці міститься майже однаковий рівень ізотопів кисню. Також орбіта Місяця навколо нашої планети вирівняна таким чином з орбітою Землі навколо Сонця, що це дозволяє виникати затемненням. Ще вчені виявили, що Місяць має нижчу густину, у нього дуже мало легких хімічних елементів, і розплавлене минуле Місяця не можна пояснити інакше, ніж результатом викиду матеріалу із Землі.

Що сталося з планетою, яку "з'їла" Земля?

Вчені вважають, що після зіткнення із Землею більша частина планети Тейя об'єдналася з нашою планетою і створила структури, які знаходяться на кордоні між нижньою частиною мантії і верхньою частиною ядра.

Ці структури називаються Великі області з низькою швидкістю зсуву, і вони розташовані під Африканською і Тихоокеанською плитою глибоко в надрах нашої планети. Ці структури мають більшу щільність, ніж навколишній матеріал, а тому вони змогли зануритися так глибоко в надра Землі. Вчені вважають це доказом того, що під час формування планети їх там не було і це частина планети Тейя. Принаймні, так показує моделювання.

Залишки цієї планети, як вважають учені, могли зіграти важливу роль у формуванні літосферних плит на Землі. Рух цих плит допоміг виникнути життю на нашій планеті.

Вважається, що наша планета отримала нахил осі в 23,4 градуса також завдяки тому, що в неї мільярди років тому врізалася Тейя. Через те, що наша планета має такий нахил осі, на Землі існує чотири різні сезони протягом року.

Також Фокус писав про те, що NASA збирається створити на орбіті навколо Місяця унікальну космічну станцію, яка допоможе в освоєнні як супутника Землі, так і Марса.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Хаббл 24 квітня відзначає 35-й День народження і на честь цієї події NASA опублікувало чотири приголомшливі фотографії, на яких видно Марс, далекі туманності та спіральну галактику. Ці зображення космосу є одними з найновіших, які зробив телескоп Габбл.