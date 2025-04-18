Перший модуль готовий: у Місяця з'явиться своя орбітальна станція, який вигляд вона матиме (відео)

Головний модуль майбутньої орбітальної станції Gateway, яка буде обертатися навколо Місяця, під назвою HALO доставили в США з Європи. Цей модуль планують відправити до Місяця у 2027 році. Він стане основою майбутньої станції, до якої будуть прикріплені інші модулі. Gateway допоможе зробити пілотовані польоти на Місяць набагато простішими.

Related video

Про це пише Space.

Головний модуль HALO майбутньої місячної орбітальної станції Gateway, де житимуть і працюватимуть астронавти, прибув до США на борту вантажного літака з Італії. Цей модуль для місячної космічної станції NASA побудувала компанія Thales Alenia Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Так виглядатиме місячна орбітальна станція Gateway

За допомогою фотографії вище можна уявити собі розмір місячного модуля, який зайняв майже весь простір у вантажному відсіку літака.

Модуль HALO відправили до випробувального центру компанії Northrop Grumman у штаті Аризона, де він проходить фінальну комплектацію. Компанія Northrop Grumman є одним із підрядників, які працюють над місячною програмою NASA "Артеміда".

Нагадуємо, що NASA збирається відправити вперше за понад 50 років астронавтів на Місяць у середині 2027 року. Орбітальна станція Gateway має стати важливою частиною майбутньої місячної інфраструктури, щоб забезпечити постійну присутність людини на Місяці. Також ця станція допоможе підготуватися до пілотованих польотів на Марс.

Модуль HALO відправили до випробувального центру компанії Northrop Grumman у штаті Аризона, де він проходить фінальну комплектацію Фото: solar-system

Модуль HALO є головним компонентом майбутньої місячної орбітальної станції Gateway, де зможуть жити і працювати астронавти, які летять на Місяць або повертаються на Землю. Вона слугуватиме транспортним вузлом для переміщення астронавтів між Землею і поверхнею Місяця.

У модулі HALO буде розміщено пункт управління космічною станцією, систему зв'язку, а також систему забезпечення енергією. При цьому як усередині, так і зовні модуля HALO можна буде проводити наукові експерименти.

Після того, як компанія Northrop Grumman завершить роботу над модулем HALO, його відправлять у Космічний центр NASA імені Кеннеді у Флориді. Там на модуль встановлять систему забезпечення енергією, що використовує сонячні панелі, а також рухову установку.

Головний модуль місячної станції Gateway планують відправити на орбіту навколо Місяця за допомогою ракети-носія Falcon Heavy компанії SpaceX у 2027 році.

Раніше NASA планувало, що перші астронавти прибудуть на станцію Gateway вже у 2028 році, коли вона повинна буде вже бути повністю зібраною. Поки що немає оновленої інформації з цього приводу і, можливо, у NASA вийде все зробити, як планувалося.

Відомо, що станція Gateway зможе працювати в автономному режимі, поки на ній немає астронавтів. Тобто в той час, коли NASA не виконує чергову пілотовану місію на Місяць у рамках програми "Артеміда".

Відомо, що станція Gateway зможе працювати в автономному режимі, поки на ній немає астронавтів Фото: NASA

Планується, що астронавти на космічному кораблі прибуватимуть на місячну станцію, а вже з неї переміщатимуться на поверхню Місяця. Після закінчення місії вони летітимуть назад на Gateway, а вже звідти летітимуть назад додому.

Планується, що станція Gateway обертатиметься по дуже витягнутій орбіті навколо Місяця, яка простягається від 3000 до 70 000 кілометрів від поверхні супутника Землі. До модуля HALO мають приєднати ще модулі, які використовуватимуться як житлові та вантажні приміщення. На борту місячної станції Gateway зможуть перебувати одночасно максимум 4 астронавти.

Як уже писав Фокус, Китай замінює екіпаж станції на орбіті, який встановив світовий рекорд. Китай приготував свою ракету-носій "Чанчжен-2F" для запуску в космос. Вона доставить на орбітальну станцію "Тяньгун" астронавтів на борту космічного корабля "Шеньчжоу-20".