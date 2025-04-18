Ракета на старті: Китай замінює екіпаж станції на орбіті, який встановив світовий рекорд (відео)

Китай приготував свою ракету-носій "Чанчжен-2F" для запуску в космос. Вона доставить на орбітальну станцію "Тяньгун" астронавтів на борту космічного корабля "Шеньчжоу-20". Китайські астронавти замінять екіпаж, який встановив світовий рекорд за тривалістю перебування у відкритому космосі.

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Про це пише Space.

Китай готується до відправки на орбіту трьох астронавтів на космічну станцію "Тяньгун". Запуск ракети-носія з космічним кораблем на вершині на орбіту має відбутися найближчими днями.

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Ракету-носій "Чанчжен-2F" уже доставили на стартовий майданчик на космодромі Цзюцюань. Ракету заввишки 62 метри перемістили у вертикальному положенні з ангара на стартовий майданчик залізницею завдовжки 1,5 км за приблизно 2 години.

Тепер фахівці місії здійснюють останні перевірки технічного стану ракети-носія і космічного корабля перед запуском на китайську орбітальну станцію. Точно невідомо, коли відбудеться запуск, але він має відбутися найближчими днями, якщо будуть відповідні умови.

Також невідомі імена трьох астронавтів місії "Шеньчжоу-20", які мають провести на орбіті приблизно півроку. Зазвичай Китай розкриває імена екіпажу космічного корабля просто перед самим стартом ракети-носія в космос.

Тим часом на космічній станції "Тяньгун" завершує свою роботу екіпаж місії "Шеньчжоу-19". Китайські астронавти Цай Сюйчже, Сун Ліндун і Ван Хаоцзе перебувають у космосі вже півроку, і їхня місія добігає кінця.

Ці астронавти прибули на космічну станцію "Тяньгун" наприкінці жовтня 2024 року. Вони тричі виходили у відкритий космос і провели безліч наукових експериментів. У грудні минулого року, як уже писав Фокус, китайські астронавти вийшли у відкритий космос і перебували там протягом 9 годин і 6 хвилин. Таким чином вони побили рекорд астронавтів місії "Шеньчжоу-18", які перебували у відкритому космосі 8,5 годин. Також було побито світовий рекорд, встановлений у 2001 році астронавтами NASA — 8 годин 56 хвилин у відкритому космосі.

Китай завершив будівництво орбітальної станції "Тяньгун" наприкінці 2022 року і відтоді постійно відправляє туди своїх астронавтів.

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