Ракета на старте: Китай заменяет экипаж станции на орбите, установивший мировой рекорд (видео)

Китай приготовил свою ракету-носитель "Чанчжэн-2F" для запуска в космос. Она доставит на орбитальную станцию "Тяньгун" астронавтов на борту космического корабля "Шеньчжоу-20". Китайские астронавты заменят экипаж, который установил мировой рекорд по длительности пребывания в открытом космосе.

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Об этом пишет Space.

Китай готовится к отправке на орбиту трех астронавтов на космическую станцию "Тяньгун". Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем на вершине на орбиту должен состоится в ближайшие дни.

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Ракету-носитель "Чанчжэн-2F" уже доставили на стартовую площадку на космодроме Цзюцюань. Ракету высотой 62 метра переместили в вертикальном положении из ангара на стартовую площадку по железной дороге длиной 1,5 км за примерно 2 часа.

Теперь специалисты миссии осуществляют последние проверки технического состояния ракеты-носителя и космического корабля перед запуском на китайскую орбитальную станцию. Точно неизвестно, когда состоится запуск, но он должен состоятся в ближайшие дни, если будут подходящие условия.

Также неизвестны имена троих астронавтов миссии "Шеньчжоу-20", которые должны провести на орбите примерно полгода. Обычно Китай раскрывает имена экипажа космического корабля прямо перед самим стартом ракеты-носителя в космос.

Тем временем на космической станции "Тяньгун" завершает свою работу экипаж миссии "Шэньчжоу-19". Китайские астронавты Цай Сюйчжэ , Сун Линдун и Ван Хаоцзэ находятся в космосе уже полгода и их миссия подходит к концу.

Эти астронавты прибыли на космическую станцию "Тяньгун" в конце октября 2024 года. Они три раза выходили в открытый космос и провели множество научных экспериментов. В декабре прошлого года, как уже писал Фокус, китайские астронавты вышли в открытый космос и находились там в течение 9 часов и 6 минут. Таким образом они побили рекорд астронавтов миссии "Шэньчжоу-18", которые находились в открытом космосе 8,5 часов. Также был побит мировой рекорд, установленный в 2001 году астронавтами NASA – 8 часов 56 минут в открытом космосе.

Китай завершил строительство орбитальной станции "Тяньгун" в конце 2022 года и с тех пор постоянно отправляет туда своих астронавтов.

Как уже писал Фокус, NASA показало новую фотографию самой массивной спиральной галактики. Ученые из NASA повторно обработали изображение знаменитой галактики Сомбреро, которое сделал космический телескоп Хаббл. Это сама массивная спиральная галактика в радиусе 100 млн световых лет от нас, и она имеет интересную форму.

Также Фокус писал о том, что Солнце вошло в таинственный 100-летний цикл и нас ожидают десятилетия магнитных бурь. Новое исследование указывает на то, что неожиданный всплеск солнечной активности во время этого солнечного максимума может быть связан с другим 100-летним циклом Солнца. И он только набирает обороты.