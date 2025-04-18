Солнце вошло в таинственный 100-летний цикл: предстоят десятилетия магнитных бурь

Новое исследование указывает на то, что неожиданный всплеск солнечной активности во время этого солнечного максимума может быть связан с другим 100-летним циклом Солнца. И он только набирает обороты.

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Об этом пишет LiveScience.

Если выводы ученых верны, тогда человечеству стоит ждать еще больше вспышек на Солнце в ближайшие несколько десятилетий. Увеличение солнечной активности будет угрожать работе космических аппаратов, навигации на Земле и другими проблемами.

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Ученым давно известно, что активность Солнца естественным образом растет и убывает в течение солнечного цикла. Обычно речь идет о 11-летнем периоде, когда активность нашей звезды переходит от спокойного состояния, называемого солнечным минимумом, к хаотичному солнечному максимуму.

Но существует и менее известный повторяющийся цикл у Солнца – это столетний Цикл Гляйсберга (CGC), который влияет на количество солнечных пятен, увеличивая и уменьшая их каждые 80-100 лет. Этот цикл все еще мало изучен, ученые знают, что он связан с "выплескиванием" магнитных полей в каждом из полушарий Солнца, говорит физик-исследователь Солнца Скотт Макинтош.

Авторы нового исследования предположили, что вышеупомянутый цикл снова начался. Это могло бы также объяснить, почему солнечный максимум, который начался в начале 2024 года, было так сложно предсказать.

Такие выводы были сделаны на основе анализа потока протонов или заряженных частиц во внутреннем радиационном поясе Земли. Это первая из двух полос заряженных частиц, которые окружают Землю. В совокупности эти полосы известны как пояса Ван Аллена.

Поток протонов внутреннего пояса уменьшается, когда солнечная активность увеличивается из-за взаимодействия с верхней атмосферой Земли, которая разбухает, поглощая больше солнечного излучения. С другой стороны, поток протонов увеличивается по мере снижения солнечной активности.

Новый анализ показал, что этот поток увеличивался на протяжении последних 20 лет и начал уменьшаться лишь в течение последнего года или около того. Такие показатели говорят о том, что минимум CGC был только что пройден, а дальше средняя солнечная активность Солнца будет только расти, говорит ведущий автор исследования Калвин Адамс.

Поток протонов вокруг Земли удалось проанализировать с помощью спутников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), когда они пролетали через Южно-Атлантическую аномалию (SAA). Это своего рода вмятина в магнитном поле Земли над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана. В этом месте щит нашей планеты остается довольно слабым.

"Это регион, где магнитное поле Земли слабое, что позволяет захваченным протонам достигать более низких высот", — говорят авторы исследования.

Это позволило аппарату NOAA заглянуть во внутренний радиационный пояс.

По словам экспертов, если CGC действительно начался заново, то предстоящие циклы солнечных пятен, вероятно, будут такими же активными, как текущий цикл. В конце концов они могут стать сильнее по мере приближения к максимуму CGC.

"Мы только прошли минимум CGC, а до его максимума пройдет еще 40-50 лет. В результате следующий максимум CGC, скорее всего, произойдет около 28-го солнечного цикла", — подытожил Адамс.

Ученые прогнозируют, что в этот период солнечная активность будет примерно в два раза выше, чем во время текущего солнечного максимума.

Напомним, Солнце выбросило рекордное количество редкой версии гелия. Космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал самую высокую концентрацию редкого изотопа гелия под названием гелий-3, который был выброшен в потоках плазмы с Солнца.