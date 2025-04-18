Сонце увійшло в таємничий 100-річний цикл: попереду десятиліття магнітних бурь

Нове дослідження вказує на те, що несподіваний сплеск сонячної активності під час цього сонячного максимуму може бути пов'язаний з іншим 100-річним циклом Сонця. І він тільки набирає обертів.

Related video

Про це пише LiveScience.

Якщо висновки вчених вірні, тоді людству варто чекати ще більше спалахів на Сонці в найближчі кілька десятиліть. Збільшення сонячної активності загрожуватиме роботі космічних апаратів, навігації на Землі та іншими проблемами.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ученим давно відомо, що активність Сонця природним чином зростає і спадає протягом сонячного циклу. Зазвичай йдеться про 11-річний період, коли активність нашої зірки переходить від спокійного стану, званого сонячним мінімумом, до хаотичного сонячного максимуму.

Але існує і менш відомий повторюваний цикл у Сонця — це столітній Цикл Гляйсберга (CGC), який впливає на кількість сонячних плям, збільшуючи і зменшуючи їх кожні 80-100 років. Цей цикл все ще мало вивчений, вчені знають, що він пов'язаний з "вихлюпуванням" магнітних полів у кожній з півкуль Сонця, каже фізик-дослідник Сонця Скотт Макінтош.

Автори нового дослідження припустили, що вищезгаданий цикл знову почався. Це могло б також пояснити, чому сонячний максимум, який почався на початку 2024 року, було так складно передбачити.

Такі висновки було зроблено на основі аналізу потоку протонів або заряджених частинок у внутрішньому радіаційному поясі Землі. Це перша з двох смуг заряджених частинок, які оточують Землю. У сукупності ці смуги відомі як пояси Ван Аллена.

Потік протонів внутрішнього поясу зменшується, коли сонячна активність збільшується через взаємодію з верхньою атмосферою Землі, яка розбухає, поглинаючи більше сонячного випромінювання. З іншого боку, потік протонів збільшується в міру зниження сонячної активності.

Новий аналіз показав, що цей потік збільшувався впродовж останніх 20 років і почав зменшуватися лише протягом останнього року або близько того. Такі показники говорять про те, що мінімум CGC був щойно пройдений, а далі середня сонячна активність Сонця лише зростатиме, каже провідний автор дослідження Калвін Адамс.

Потік протонів навколо Землі вдалося проаналізувати за допомогою супутників Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), коли вони пролітали через Південно-Атлантичну аномалію (SAA). Це свого роду вм'ятина в магнітному полі Землі над Південною Америкою і південною частиною Атлантичного океану. У цьому місці щит нашої планети залишається досить слабким.

"Це регіон, де магнітне поле Землі слабке, що дає змогу захопленим протонам досягати нижчих висот", — кажуть автори дослідження.

Це дало змогу апарату NOAA зазирнути у внутрішній радіаційний пояс.

За словами експертів, якщо CGC дійсно почався заново, то майбутні цикли сонячних плям, імовірно, будуть такими ж активними, як поточний цикл. Зрештою вони можуть стати сильнішими в міру наближення до максимуму CGC.

"Ми тільки пройшли мінімум CGC, а до його максимуму мине ще 40-50 років. У результаті наступний максимум CGC, найімовірніше, відбудеться близько 28-го сонячного циклу", — підсумував Адамс.

Вчені прогнозують, що в цей період сонячна активність буде приблизно вдвічі вищою, ніж під час поточного сонячного максимуму.

Нагадаємо, Сонце викинуло рекордну кількість рідкісної версії гелію. Космічний апарат Solar Orbiter зафіксував найвищу концентрацію рідкісного ізотопу гелію під назвою гелій-3, який був викинутий у потоках плазми з Сонця.