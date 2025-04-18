Сомбреро в космосе: NASA показало новую фотографию самой массивной спиральной галактики (фото)

Ученые из NASA повторно обработали изображение знаменитой галактики Сомбреро, которое сделал космический телескоп Хаббл, в честь его предстоящего 35-летия. Это сама массивная спиральная галактика в радиусе 100 млн световых лет от нас, и она имеет интересную форму.

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Об этом пишет Space.

Астрономы применили новые методы обработки изображений, чтобы создать новое изображение спиральной галактики Сомбреро или М104. На этой фотографии видны сложные детали яркой структуры галактики, которая напоминает своим внешним видом мексиканскую шляпу.

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Галактика Сомбреро находится на расстоянии примерно 30 млн световых лет от нас, и она видна почти с ребра на фотографии космического телескопа Хаббл. Это спиральная галактика с самой большой массой в радиусе 100 млн световых лет от Земли. ее масса оценивается в 260 млрд масс Солнца, а это значит, что она примерно в 5 раз массивнее нашей галактики Млечный Путь. Но если диаметр последней составляет 100 000 световых лет, то галактика Сомбреро имеет примерно в 2 раза меньший размер. Как показали недавние исследования звезды в галактике М104 образуются в 4 раза медленнее, чем в Млечном Пути.

Новые методы обработки изображений помогли показать яркий центральный балдж галактики (выпуклость с плотной концентрацией большого количества звезд) и огромный пылевой диск, который окружает галактику, в беспрецедентных деталях. Эти особенности создают вид сомбреро, в честь которого галактика и получила свое название.

Новое изображение галактики Сомбреро Фото: NASA

По словам ученых из NASA, эту галактику делает особенно примечательной ее угол обзора, который наклонен всего на 6 градусов от экватора галактики. С этой точки обзора сложные комки и нити пыли выделяются на фоне яркого ядра и балджа галактики, и создают эффект схожести с Сатурном и его кольцами.

Учитывая экстремальный угол, под которым видна гаалктика, астрономы не уверены, является ли Сомбреро спиральной галактикой или эллиптической галактикой. Хотя она полна звезд и в ее ядре находится сверхмассивная черная дыра, которая более чем в 2000 раз массивнее центральной черной дыры Млечного Пути, она считается спокойной галактикой.

Астрономы подсчитали, что в галактике Сомбреро каждый год в звезды превращается менее одной солнечной массы газа, а это значит, что она создает звезды очень медленно. Используя новое изображение, астрономы могут изучать богатые металлами (так астрономы называют элементы тяжелее гелия и водорода) звезды в гало галактики, которые указывают на то, что она могла слиться с другой массивной галактикой миллиарды лет назад, что и создало ее удивительную форму.

Астрономы применяют новые методы обработки изображений для фотографий, которые ранее делал космический телескоп Хаббл в честь его предстоящего 35-летнего юбилея.

Как уже писал Фокус, астрономы не могут объяснить, как появилась эта странная звезда с самым сильным магнитным полем. Магнетары имеют самые сильные магнитные поля во Вселенной, но также они скрывают много тайн. Теперь благодаря космическим телескопам Хаббл и Gaia, тайна одного из магнетаров в Млечном Пути, под названием SGR 0501+4516, стала еще больше.