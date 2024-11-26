Необычная галактика Сомбреро: почему астрономов удивило ее новое изображение (фото)

На новом снимке космического телескопа Уэбб галактика Сомбреро выглядит совсем не так, как на фотографии телескопа Хаббл.

Космический телескоп Уэбб увидел галактику Сомбреро, известную также как М104 и NGC 4594, в новом свете, если точнее, то в среднем инфракрасном свете. Астрономы не увидели яркого выступа в центре галактики, который виден в видимом свете с помощью телескопа Хаббл, а вместо этого галактика представлена в виде гладкого диска, окруженного внешним кольцом, состоящим из комков пыли. Ученые считают, что звездообразование в этой галактике уже почти закончилось, пишет Space.

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Галактика Сомбреро получила свое название из-за того, что на снимках в видимом свете, она видна почти с ребра и напоминает известную шляпу с широкими полями и выступом в центре. Но новый снимок показал, что отличительные черты этой галактики исчезли и вместо этого яркое ядро галактики, где скрывается сверхмассивная черная дыра окружено кольцом, состоящим из сгустков пыли.

Галактика Сомбреро. Снимок космического телескопа Хаббл Фото: ESA

Галактика Сомбреро находится на расстоянии 31 млн световых лет от нас и является самой массивной спиральной галактикой в ​​радиусе 100 млн световых лет от Земли. Масса всех звезд в этой галактике оценивается в 260 млрд масс Солнца, а это почти в 5 раз больше, чем масса Млечного Пути.

Галактика Сомбреро. Вверху снимок телескопа Уэбб, внизу - телескопа Хаббл Фото: ESA

Исходя из этого можно подумать, что в галактике М104 происходит бурное образование новых звезд, но это не так. Как показало наблюдение, в этой галактике звезды формируются в 4 раза медленнее, чем в Млечном Пути.

Когда звезды умирают, они оставляют после себя пыль, которая затем накапливается вокруг мест появления новых звезд. Телескоп Уэбб способен видеть через яркий свет звезд и обнаружить холодную пыль. Поэтому известный выступ галактики Сомбреро исчез на новом снимке, и видно богатое пылью внешнее кольцо галактики.

Для создания звезд нужна не только пыль, но и газообразный молекулярный водород. Пыль помогает водороду оставаться холодным, чтобы произошло гравитационное сжатие молекулярных облаков и возникли звезды. Но скорость образования новых звезд в галактике Сомбреро показывает, что в ней осталось мало молекулярного водорода.

Астрономы считают, что известный яркий выступ, который виден на снимке телескопа Хаббл, вероятно был создан миллиарды лет назад, когда произошел огромный всплеск появления новых звезд. Большая часть водорода в результате была израсходована и сейчас звезды возникают только во внешнем кольце из пыли.

Галактика М104 находится относительно далеко от других галактик, а значит взаимодействие с ними не может добавить ей дополнительного топлива для создания новых звезд.

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