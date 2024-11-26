В Землю врезались самые мощные космические лучи в истории: их источник находится где-то рядом

Астрофизики зафиксировали прибытие на нашу планету космических лучей с самой высокой энергией, которая когда-либо наблюдались.

Ученые с помощью обсерватории HESS в Намибии обнаружили, что в Землю врезались самые мощные космические лучи из всех известных. Из-за того, что космические лучи теряют энергию во время полета через космос, то, что они имеют очень высокую энергию, означает, что их источник находится относительно недалеко от Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Live Science.

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Наша планета, хоть и защищена атмосферой, постоянно подвергается бомбардировке космическими лучами. До сих пор астрофизики имеют мало информации об этих лучах, но каждое новое обнаружение приближает к полной разгадке их секрета.

Космические лучи представляют собой поток элементарны частиц, которые летят по космосу почти со скоростью света. При этом частицы космических лучей имеют очень большую энергию.

Считается, что источниками космических лучей являются:

Солнце;

взрывы сверхновых, которые происходят, когда умирает массивная звезда;

пульсары, или нейтронные звезды с очень быстрым вращением (такие звезды возникают после смерти массивных звезд);

другие неизвестные источники.

Когда космические лучи врезаются в атмосферу Земли, то они распадаются на дождь из частиц, которые можно обнаружить на поверхности Земли.

С помощью наземной обсерватории HESS астрофизики обнаружили космические лучи с самой высокой энергией, которая когда-либо наблюдалась. По словам ученых, космические лучи, которые состоят из электронов и их аналогов из антиматерии, позитронов, имели энергию до 40 тераэлектронвольт (ТэВ), или в 40 000 раз больше энергии видимого света.

С помощью наземной обсерватории HESS астрофизики обнаружили космические лучи с самой высокой энергией, которая когда-либо наблюдалась. Иллюстрация Фото: Live Science

Когда космические лучи врезаются в атмосферу Земли, они очень короткое время движутся быстрее скорости света. Так же, как самолет, летящий быстрее скорости звука, создает звуковой удар, частица, движущаяся через атмосферу быстрее скорости света, создает слабое голубое свечение вокруг себя, известное как черенковское излучение. Благодаря этому свечению ученым удалось идентифицировать космические лучи с самой высокой энергией в истории.

Источниками космических лучей могут быть пульсары. Иллюстрация Фото: space.com

Во время прохождения через космос космические лучи из-за взаимодействия с обычным светом и магнитными полями теряют свою энергию. Тот факт, что эти космические лучи имеют рекордную энергию, означает, что они прошли на пути к Земле относительно небольшое расстояние, а значит их загадочный источник находится где-то рядом с Солнечной системой. Но что именно создало эти космические лучи пока остается загадкой.

Возможно, это остаток сверхновой, умирающая звезда Вольфа-Райе или пульсар, говорят астрофизики. Дальнейшие исследования могут выявить потенциальный источник самых мощных космических лучей.

Астрофизики считают, что их источник находится в радиусе 1 000 световых лет от нас, что является относительно небольшим расстояние по космическим меркам. Это в 100 раз меньше, чем размер нашей галактики Млечный Путь.

Как уже писал Фокус, временный естественный спутник Земли покинул нашу планету, и астрономы считают, что в будущем он еще вернется. Почти два месяца временным спутником Земли был небольшой околоземный астероид 2024 PT5, который 25 ноября начал улетать дальше в космос.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили вокруг Млечного Пути своеобразную оболочку из очень горячего газа, температура которого достигает 10 млн градусов Цельсия. Ученым удалось выяснить, что именно нагревает этот межгалактический газ.