У Землю врізалися найпотужніші космічні промені в історії: їхнє джерело розташоване десь поруч

Астрофізики зафіксували прибуття на нашу планету космічних променів із найвищою енергією, яка коли-небудь спостерігалася.

Учені за допомогою обсерваторії HESS у Намібії виявили, що в Землю врізалися найпотужніші космічні промені з усіх відомих. Через те, що космічні промені втрачають енергію під час польоту через космос, те, що вони мають дуже високу енергію, означає, що їхнє джерело розташоване відносно недалеко від Сонячної системи. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Live Science.

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Наша планета, хоч і захищена атмосферою, постійно піддається бомбардуванню космічними променями. Досі астрофізики мають мало інформації про ці промені, але кожне нове виявлення наближає до повної розгадки їхнього секрету.

Космічні промені являють собою потік елементарних частинок, які летять космосом майже зі швидкістю світла. Водночас частинки космічних променів мають дуже велику енергію.

Вважається, що джерелами космічних променів є:

Сонце;

вибухи наднових, які відбуваються, коли помирає масивна зірка;

пульсари, або нейтронні зірки з дуже швидким обертанням (такі зірки виникають після смерті масивних зірок);

інші невідомі джерела.

Коли космічні промені врізаються в атмосферу Землі, вони розпадаються на дощ із частинок, які можна виявити на поверхні Землі.

За допомогою наземної обсерваторії HESS астрофізики виявили космічні промені з найвищою енергією, яка коли-небудь спостерігалася. За словами вчених, космічні промені, які складаються з електронів та їхніх аналогів із антиматерії, позитронів, мали енергію до 40 тераелектронвольт (ТеВ), або в 40 000 разів більшу за енергію видимого світла.

За допомогою наземної обсерваторії HESS астрофізики виявили космічні промені з найвищою енергією, яку коли-небудь спостерігали. Ілюстрація Фото: Live Science

Коли космічні промені врізаються в атмосферу Землі, вони дуже короткий час рухаються швидше за швидкість світла. Так само, як літак, що летить швидше за швидкість звуку, створює звуковий удар, частинка, що рухається через атмосферу швидше за швидкість світла, створює слабке блакитне світіння навколо себе, відоме як черенківське випромінювання. Завдяки цьому світінню вченим вдалося ідентифікувати космічні промені з найвищою енергією в історії.

Джерелами космічних променів можуть бути пульсари. Ілюстрація Фото: space.com

Під час проходження через космос космічні промені через взаємодію зі звичайним світлом і магнітними полями втрачають свою енергію. Той факт, що ці космічні промені мають рекордну енергію, означає, що вони пройшли на шляху до Землі відносно невелику відстань, а отже, їхнє загадкове джерело розташоване десь поруч із Сонячною системою. Але що саме створило ці космічні промені поки що залишається загадкою.

Можливо, це залишок наднової, вмираюча зірка Вольфа-Райє або пульсар, кажуть астрофізики. Подальші дослідження можуть виявити потенційне джерело найпотужніших космічних променів.

Астрофізики вважають, що їхнє джерело розташоване в радіусі 1 000 світлових років від нас, що є відносно невеликою відстанню за космічними мірками. Це в 100 разів менше, ніж розмір нашої галактики Чумацький Шлях.

Як уже писав Фокус, тимчасовий природний супутник Землі покинув нашу планету, і астрономи вважають, що в майбутньому він ще повернеться. Майже два місяці тимчасовим супутником Землі був невеликий навколоземний астероїд 2024 PT5, який 25 листопада почав відлітати далі в космос.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили навколо Чумацького Шляху своєрідну оболонку з дуже гарячого газу, температура якого сягає 10 млн градусів Цельсія. Вченим вдалося з'ясувати, що саме нагріває цей міжгалактичний газ.