Другий Місяць: ще один супутник Землі покинув планету, але чи повернеться він знову (відео)

Майже два місяці тимчасовим супутником Землі був невеликий навколоземний астероїд 2024 PT5, який 25 листопада почав відлітати далі в космос.

З кінця вересня до 25 листопада цього року Земля мала тимчасового супутника, який за цей час насправді не встиг здійснити повний оберт навколо нашої планети. Тепер навколоземний астероїд 2024 PT5, який певний час був "другим Місяцем", 25 листопада вирушив у віддаленіший космос, щоб обертатися, як і раніше, навколо Сонця. Але чи повернеться він знову до нашої планети? Про це пише Live Science.

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Траєкторія руху астероїда 2024 PT5

Тимчасовий супутник Землі

Астероїд 2024 PT5, завширшки в кілька метрів, належить до групи навколоземних астероїдів Арджуни і вперше його виявили на початку серпня. А 29 вересня гравітація Землі притягнула до себе цей астероїд, і таким чином на майже два місяці він став тимчасовим супутником Землі. За цей час астероїд не встиг зробити повний оберт навколо нашої планети. Такі тимчасові супутники іноді з'являються у Землі, коли навколоземні астероїди підлітають занадто близько до нашої планети, щоб гравітація Землі могла їх утримати на орбіті навколо нашого світу.

Як уже писав Фокус, дослідження астероїда 2024 PT5 показало, що він, найімовірніше, є уламком, що відколовся від Місяця, коли в нього врізався інший великий астероїд у далекому минулому. З огляду на те, що сам Місяць було створено внаслідок зіткнення Землі з протопланетою мільярди років тому, то можна сказати, що астероїд 2024 PT5 деякою мірою є і частиною Землі. Адже Місяць було створено з викинутих із нашої планети уламків.

З огляду на те, що сам Місяць було створено внаслідок зіткнення Землі з протопланетою мільярди років тому, то можна сказати, що астероїд 2024 PT5 певною мірою є і частиною Землі... Фото: NASA

Наразі колишній тимчасовий супутник Землі перебуває на відстані приблизно 3,2 млн км від нашої планети і летить далі в космос, щоб знову почати обертатися навколо Сонця.

Чи повернеться другий Місяць до Землі знову?

За словами вчених із NASA, насправді астероїд 2024 PT5 ще повернеться до Землі в січні 2025 року, коли пролетить повз нашу планету на відстані приблизно 1,8 млн км. Водночас він матиме вдвічі більшу швидкість, ніж зараз, і тільки після цього він повністю віддалиться від Землі, щоб почати обертання навколо нашої зірки.

Учені з NASA планують провести нове дослідження астероїда в січні, щоб отримати про нього ще більше даних. Астрономи вважають, що цей астероїд може знову стати тимчасовим супутником Землі у 2055 році. Згідно з прогнозом, космічний камінь затримається біля Землі також на кілька місяців і також не встигне завершити повний оберт навколо нашої планети.

Такі тимчасові супутники, які час від часу опиняються на орбіті навколо Землі, цікаві не тільки самі по собі, а й ще тому, що вони можуть містити цінні ресурси. Як показують дослідження, у таких астероїдах можна знайти цінні хімічні сполуки, мінерали, а також воду. Тому на таких астероїдах можна влаштувати видобуток корисних копалин. Вважається, що такі невеликі тимчасові супутники Землі можуть стати тестовим майданчиком для перевірки технологій видобутку корисних копалин на астероїдах, які можна використовувати на більш далеких і більших космічних каменях.

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