Вторая Луна: еще один спутник Земли покинул планету, но вернется ли он снова (видео)

Почти два месяца временным спутником Земли был небольшой околоземный астероид 2024 PT5, который 25 ноября начал улетать дальше в космос.

С конца сентября по 25 ноября этого года у Земли был временный спутник, который за это время на самом деле не успел совершить полный оборот вокруг нашей планеты. Теперь околоземный астероид 2024 PT5, который некоторое время был "второй Луной", 25 ноября отправился в более отдаленный космос, чтобы вращаться, как и раньше вокруг Солнца. Но вернется ли он снова к нашей планете? Об этом пишет Live Science.

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Траектория движения астероида 2024 PT5

Временный спутник Земли

Астероид 2024 PT5, шириной в несколько метров принадлежит к группе околоземных астероидов Арджуны и впервые его обнаружили в начале августа. А 29 сентября гравитация Земли притянула к себе этот астероид, и таким образом на почти два месяца он стал временным спутником Земли. За это время астероид не успел совершить полный оборот вокруг нашей планеты. Такие временные спутники иногда появляются у Земли, когда околоземные астероиды подлетают слишком близко к нашей планете, что бы гравитация Земли могла их удержать на орбите вокруг нашего мира.

Как уже писал Фокус, исследование астероида 2024 PT5 показало, что он скорее всего является обломком, отколовшимся от Луны, когда в нее врезался другой крупный астероид в далеком прошлом. Учитывая, что сама Луна была создана в результате столкновения Земли с протопланетой миллиарды лет назад, то можно сказать, что астероид 2024 PT5 в некоторой мере является и частью Земли. Ведь Луна была создана из выброшенных с нашей планеты обломков.

Учитывая, что сама Луна была создана в результате столкновения Земли с протопланетой миллиарды лет назад, то можно сказать, что астероид 2024 PT5 в некоторой мере является и частью Земли Фото: NASA

Сейчас бывший временный спутник Земли находится на расстоянии примерно 3,2 млн км от нашей планеты и летит дальше в космос, чтобы снова начать вращаться вокруг Солнца.

Вернется ли вторая Луна к Земле снова?

По словам ученых из NASA, на самом деле астероид 2024 PT5 еще вернется к Земле в январе 2025 года, когда пролетит мимо нашей планеты на расстоянии примерно 1,8 млн км. При этом он будет иметь в два раза большую скорость, чем сейчас, и только после этого он полностью отдалится от Земли, чтобы начать вращение вокруг нашей звезды.

Ученые из NASA планируют провести новое исследование астероида в январе, чтобы получить о нем еще больше данных. Астрономы считают, что этот астероид может снова стать временным спутником Земли в 2055 году. Согласно прогнозу, космический камень задержится возле Земли также на несколько месяцев и также не успеет завершить полный оборот вокруг нашей планеты.

Такие временные спутники, которые время от времени оказываются на орбите вокруг Земли интересны не только сами по себе, но и еще потому, что они могут содержать ценные ресурсы. Как показывают исследования, в таких астероидах можно найти ценные химические соединения, минералы, а также воду. Поэтому на таких астероидах можно устроить добычу полезных ископаемых. Считается, что такие небольшие временные спутники Земли могут стать тестовой площадкой для проверки технологий добычи полезных ископаемых на астероидах, которые можно использовать на более далеких и более крупных космических камнях.

Также Фокус писал о том, что самолет NASA обнаружил секретную подземную базу для ядерных ракет в Гренландии. Во время исследования ледяных щитов Гренландии ученые обнаружили скрытые подземные туннели времен Холодной войны.

Еще Фокус писал о новом достижении физиков, которые смогли найти доказательства давней гипотезе "космической цензуры", которая связана с сингулярностью черной дыры. Новое исследование открывает путь к разгадке секрета квантовой гравитации.