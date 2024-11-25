Температура 10 млн градусів Цельсія: Чумацький Шлях оточує гаряча сфера, що з'ясували вчені

Астрономи змогли з'ясувати, що є таємничим джерелом, яке підтримує дуже гарячий газ, виявлений навколо нашої галактики.

Учені з'ясували, що Чумацький Шлях оточує величезна сфера з гарячого газу, а також змогли знайти пояснення тому, яким чином ця структура існує. Тобто астрономи змогли знайти загадкове джерело, яке направляє тепло з нашої галактики в її околиці. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Чумацький Шлях складається із сотень мільярдів зірок, але міжзоряного газу, необхідного для створення нових зірок, набагато більше. Точно оцінити об'єм цього газу поки що не вдалося, враховуючи те, що він досить розріджений.

Кілька десятиліть тому астрономи вперше з'ясували, що Чумацький Шлях оточує величезна сфера, що складається з гарячого газу. Діаметр цієї сфери оцінили в приблизно 700 000 світлових років, що в 7 разів більше за розмір Чумацького Шляху. Вчені з'ясували, що температура цього газу становить кілька мільйонів градусів Цельсія.

Тепер же астрономи виявили ще більш гарячий газ у цій сфері, температура якого становить 10 млн градусів Цельсія. Але джерело тепла, необхідного для підтримання такої температури спочатку не було виявлено. Астрономи продовжили своє дослідження і з'ясували, що це може бути.

Ознаки існування надгарячого газу навколо нашої галактики були виявлені за допомогою рентгенівського випромінювання, яке він випускає. Водночас ознаки цього газу були виявлені в спектрах світла, яке випромінюють три далекі квазари (дуже яскраві ядра далеких галактик, що створюються масивною чорною дірою) у вигляді поглинаючого середовища.

Дослідження показало, що газ, відповідальний за випромінювання і поглинання, не є однією і тією ж речовиною. Тільки дуже гарячий газ, який знаходиться навколо Чумацького Шляху випромінює рентгенівське світло.

Учені дійшли висновку, що вибухи масивних зірок у різних областях галактичного диска у вигляді наднових нагрівають газ навколо диска до надзвичайно високих температур. При цьому вони наповнюють матерію навколо нашої галактики важкими хімічними елементами, створеними під час вибуху.

Створений під час вибухів зірок газ переміщується з галактичного диска і виривається в навколишній космос, нагріває місцевий міжгалактичний газ, а потім остигає, можливо, повертається назад у галактику.

У дуже гарячому газі навколо нашої галактики було виявлено величезну кількість таких хімічних елементів як сірка, магній і неон. Ці елементи викидаються в космос під час вибуху наднових.

Вчені вважають, що поєднання вибухів масивних зірок і активне зореутворення також стало причиною існування дуже гарячої газової сфери навколо нашої галактики.

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