Із Лондона до Нью-Йорка за 3 години: новий надзвуковий літак встановив черговий рекорд (відео)

Прототип майбутнього пасажирського авіалайнера зміг піднятися на рекордну висоту під час випробувального польоту.

Компанія Boom Technology (США) провела восьме успішне випробування надзвукового літака XB-1, який є прототипом для розроблюваного тією ж компанією надзвукового пасажирського авіалайнера Overture. Літак XB-1 міг піднятися на рекордну висоту 7 632 метри і, як і під час минулого польоту, набрав максимальну швидкість 1 012 км/год.У такий спосіб компанія Boom Technology наближається до подолання швидкості звуку і робить впевнений крок уперед до повернення надзвукових пасажирських перельотів, пише Interesting Engineering.

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Епоха пасажирських перевезень із надзвуковою швидкістю закінчилася 21 рік тому, коли свій останній рейс виконав надзвуковий літак "Конкорд". Відтоді люди можуть переміщатися між континентами тільки на звичайних авіалайнерах, що займає не так і мало часу. Наприклад, у середньому переліт із Лонда до Нью-Йорка займає приблизно 8 годин. Але новий надзвуковий літак під назвою Overture, над яким працює компанія Boom Technology, дасть змогу здійснювати такий самий переліт лише за 3,5 години. Цей літак має літати зі швидкістю 2 100 км/год, що майже в 2 рази швидше за швидкість звуку (1 234 км/год).

Перед створенням літака Overture компанія Boom Technology побудувала надзвуковий літак XB-1, якій є зменшеною версією майбутнього пасажирського авіалайнера. За його допомогою інженери компанії тестують особливості конструкції, а також управління та маневреність транспортного засобу.

Надзвуковий літак XB-1 Фото: Антарктида

Перший випробувальний політ літака XB-1 відбувся в березні цього року. На початку листопада він вирушив у сьомий випробувальний політ, коли зміг набрати рекордну для себе швидкість 1 012 км/год і піднявся на висоту 7 015 метрів. Нещодавно відбувся новий, восьмий випробувальний політ і надзвуковий літак XB-1 знову набрав ту саму швидкість, але цього разу встановив рекорд висоти — він піднявся на 7 632 метри. Цей політ тривав 54 хвилини.

Епоха пасажирських перевезень із надзвуковою швидкістю закінчилася 21 рік тому, коли свій останній рейс виконав надзвуковий літак "Конкорд" Фото: Wikipedia

Компанія Boom Technology планує провести цього року ще 2 випробувальні польоти, щоб наблизити швидкість XB-1 до швидкості звуку. А вже на початку наступного року планується, що надзвуковий літак подолає звуковий бар'єр, що стане важливим кроком на шляху до реалізації проєкту Overture.

З огляду на те, що надзвукові літаки під час подолання звукового бар'єру створюють дуже сильний гуркіт, у компанії Boom Technology працюють над тим, щоб і XB-1, і майбутній Overture, не робили цього. Поки що точно невідомо, коли буде створено повноцінний варіант надзвукового літака Overture, але раніше повідомлялося, що це має статися в найближчі кілька років.

Надзвуковий пасажирський літак Overture має виглядати саме так Фото: Антарктида

Щодо нещодавнього випробування XB-1, то інженери підтвердили те, що під час польоту надзвуковий літак може переміщатися без допомоги системи підвищення стійкості. Випробування показало, що пілот може безпечно керувати літаком у ручному режимі навіть на дозвукових швидкостях.

Ще одним важливим досягненням нещодавнього випробування стало те, що воно засвідчило, що конструкція літака XB-1 не піддається руйнівним вібраціям, які створюють потоки повітря на дозвуковій швидкості.

Також Фокус писав про ще один цивільний надзвуковий літак, який пройшов успішне випробування і зміг піднятися на висоту 20 км швидше, ніж це роблять військові надзвукові літаки.

Ще Фокус писав про те, що фізики підтвердили "космічну цензуру", яка розкриває секрет квантової гравітації. Фізики розробили модель, яка дає математичний доказ того, що всередині чорних дір сингулярність прихована від спостерігача.

Нагадуємо, що астрономи спостерігали, як одна галактика врізалася в групу з чотирьох галактик на швидкості, яка у 800 разів вища за швидкість будь-якого військового надзвукового літака, як уже писав Фокус.