Надзвуковий удар: астрономи виявили зіткнення в космосі зі швидкістю 3,2 млн км/год (фото)

Швидкість зіткнення галактик перевищила у 800 разів швидкість наймоторнішого пілотованого літака на Землі.

Астрономи за допомогою потужного наземного телескопа стали свідками масштабного зіткнення галактик зі швидкістю 3,2 млн км/год у відомому місці галактичних зіткнень під назвою Квінтет Стефана. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи зафіксували одну з найпотужніших ударних хвиль, коли-небудь спостережуваних. Ця подія сталася в Квінтеті Стефана, коли одна з п'яти галактик цієї системи, під назвою NGC 7318b, врізалася в чотири інші.

Галактика NGC 7318b, яка є частиною Квінтета Стефана, групи з п'яти галактик, розташованої на відстані 290 млн світлових років, прорвалася через місце попередніх галактичних зіткнень. Річ у тім, що Квінтет Стефана, одна із найкомпактніших груп галактики, є прикладом масштабних зіткнень галактик.

За словами вчених, колишні зіткнення галактик у Квінтеті Стефана залишили після себе складне поле уламків. Але активність у цій групі галактик знову відновилася, коли через групу з чотирьох галактик пройшла галактика NGC 7318b на швидкості 3,2 млн км/год. Ця подія призвела до появи надзвичайно потужної ударної хвилі.

Максимальна швидкість найшвидшого пілотованого військового надзвукового літака на Землі SR-71 Blackbird становить 4023 км/год. Це майже в 4 рази більше за швидкість звуку. Це означає, що галактика NGC 7318b рухалася швидше у 800 разів, ніж відомий літак.

Квінтет Стефана Фото: NASA

За словами вчених, NGC7318b врізалася в поле уламків і стиснула плазму і газ у ньому. Водночас зіткнення активувало плазму в самій галактиці, що, ймовірно, призвело до запуску процесу утворення нових зірок.

Для вивчення Квінтета Стефана вчені використовували потужний наземний телескоп імені Вільяма Гершеля на Канарських островах. Спектрограф телескопа під назвою WEAVE відстежував залишки уламків минулих зіткнень, народження нових зірок і сліди іонізованого газу, залишені силою зіткнення. На все це вплинула потужна чадна хвиля, що виникла під час входу на гіперзвукових швидкостях галактики NGC 7318b у систему.

Учені вважають, що нові дані допоможуть краще зрозуміти бурхливі та хаотичні взаємодії між галактиками. Ці дані також можуть повідомити цінну інформацію про те, як зіткнення в ранньому Всесвіті допомогли створити галактики, які ми бачимо сьогодні.

Щодо подальшої долі галактики NGC 7318b, то астрономи вважають, що, найімовірніше, вона зіллється з одним із членів Квінтету Стефана в найближчі десятки тисяч років, з огляду на величезну швидкість злиття з системою.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чи можна відправити все сміття із Землі в космос. Люди щорічно створюють приблизно 2 млрд тонн сміття, то чому б його не відправити все на орбіту або ще далі?

Також Фокус писав про те, що вчені запропонували нове рішення парадокса Фермі і пояснили, чому люди вступили в контакт з інопланетною цивілізацією.