Чи можна відправити все сміття із Землі в космос: учені дали відповідь

Люди щороку створюють приблизно 2 млрд тонн сміття, то чому його не відправити все на орбіту чи ще далі?

Людство зіткнулося з величезною проблемою: наша планета щороку засмічується приблизно двома мільярдами тонн сміття, і лише невелика частина його переробляється. Люди намагаються закопувати сміття, викидають його в океан, але це призводить до жахливих екологічних проблем. Тож постає питання: чому б не взяти все сміття і відправити його в космос? Учені розповіли, що це неможливо і назвали причини, пише IFLScience.

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Вартість відправлення сміття із Землі в космос

Хоча вартість космічних польотів за останні роки знизилася, все ж вони залишаються дорогими. Поки що найдешевше коштують запуски ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Щоб відправити на низьку навколоземну орбіту з її допомогою 1 кг корисного навантаження потрібно витратити 1200 доларів США.

Джон Крассідіс з Університету штату Нью-Йорк у Буффало, США, вважає, що з погляду високої вартості космічних польотів взагалі недоцільно викидати сміття в космос. За словами вченого, для цього знадобляться дуже потужні ракети і надзвичайно багато палива, а отже це дуже дороге задоволення.

Проблема із забрудненням атмосфери

Якщо відправляти в космос величезну кількість сміття за допомогою космічних ракет, то це може зруйнувати озоновий шар завдяки викидам, створюваним ракетами.

Крістофер Мелоні з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США каже, що кількість запусків ракет у космос зростає, і це збільшує кількість викидів забруднювальних речовин в атмосферу.

Наприклад, ракета Falcon 9 може викидати понад 110 тонн вуглекислого газу під час запуску і це тільки за перші 3 хвилини польоту. І це тільки один запуск ракети. Щоб відправити на орбіту 2 млрд тонн сміття знадобляться сотні, а може й тисячі запусків.

Загроза для Землі

За словами Крассідіса, сміття з нашої планети потрібно не просто відправити в космос, а доставити його на висоту не менше 35 000 км над поверхнею Землі. Якщо сміття опиниться на більш низькій орбіті, то воно почне обертатися навколо нашої планети разом із космічним сміттям, що складається з непрацюючих супутників і відпрацьованих ступенів космічних ракет. У підсумку це може призвести до того, що це сміття почне падати назад на Землю, а також до того, що це збільшує ризик зіткнення з працюючими космічними апаратами на орбіті.

Така величезна кількість сміття навколо Землі може призвести до того, що людство взагалі не зможе літати в космос, адже це буде дуже небезпечно.

Може сміття із Землі відправити на Місяць?

Якщо існує велика загроза для Землі, коли все наше сміття опиниться на орбіті, то, можливо, краще відправити його на Місяць або Марс? Там немає озонового шару, немає живих істот (що стосується Марса, то вчені ще сподіваються, що там хтось живе), а отже можна перетворити ці світи на смітник. Звісно, якщо не зважати на високу вартість запусків ракет та їхній негативний вплив на нашу атмосферу.

Але Крассідіс вважає це дуже невдалою ідеєю, адже в довгостроковій перспективі людство може колонізувати і Місяць, і Марс. Тому не можна перетворювати ці світи на звалище для земного сміття.

Може відправити все сміття на Сонце?

За словами Крассідіса, теоретично можна зібрати все сміття із Землі і відправити його на Сонце, щоб воно там згоріло. Але це можна буде зробити не в найближчому майбутньому. Але в будь-якому разі такий проєкт коштуватиме трильйони доларів, адже знадобиться багато запусків у космос, навіть без урахування всіх інших проблем, описаних вище.

Тому поки що найкращим способом боротьби зі сміттям залишається його переробка. Точніше збільшення кількості переробленого сміття.

Як уже писав Фокус, після стикування російського космічного корабля з МКС там з'явився неприємний запах. Астронавти на борту Міжнародної космічної станції повідомили про появу дивного запаху і наділи захисне спорядження.

Також Фокус писав про те, що в Японії вчені створили пластик, який повністю розкладається в морській воді. Матеріал має унікальну молекулярну структуру, його молекули легко руйнуються під впливом солоної води.