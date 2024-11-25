Інцидент на орбіті: після стикування російського корабля з МКС там з'явився неприємний запах

Астронавти на борту Міжнародної космічної станції повідомили про появу дивного запаху та одягли захисне спорядження.

У суботу, 23 листопада, відбулося стикування російського вантажного космічного корабля "Прогрес МС-29" із Міжнародною космічною станцією (МКС). Корабель доставив на орбіту приблизно 3 тонни продовольства, палива та припасів. Коли російські астронавти відкрили люк вантажного корабля, на них чекав неприємний сюрприз — токсичний запах, пише Ars Technica.

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Вантажний космічний корабель "Прогрес МС-29" зістикувався з російським модулем "Пошук" на МКС. Згідно з повідомленням NASA, яке з'явилося в неділю, 24 листопада, коли російські астронавти відкрили люк корабля, то вони відчули несподіваний запах і побачили невеликі краплі. Після цього було ухвалено рішення закрити люк модуля "Пошук", який відокремлював його від іншої частини космічної станції.

Вантажний космічний корабель "Прогрес МС-29" Фото: Wikipedia

У NASA повідомили, що було проведено аналіз стану повітря за допомогою датчиків, що фіксують забруднення, після виявлення незвичайного запаху. Диспетчери NASA повідомили, що якість повітря всередині МКС перебуває на нормальному рівні.

Як пише видання, можливо в NASA, трохи применшують серйозність цього інциденту. Згідно із заявою Анатолія Зака, який пише про космос на незалежному сайті Russian Space Web, насправді запах, виявлений астронавтами на МКС, був токсичним. Через це російські астронавти негайно зачинили люк вантажного корабля "Прогрес МС-29".

За словами Зака, російські астронавти після виявлення неприємного запаху одягли захисне спорядження й активували додаткову систему очищення повітря в російському сегменті МКС. Водночас астронавт NASA Дон Петтіт, який перебував в американському сегменті МКС, повідомив, що відчув запах, схожий на сморід від розпорошеної в повітрі фарби.

У NASA заявили в неділю, що для екіпажу МКС немає жодної загрози і астронавти працюють над відкриттям люка між модулем "Пошук" і вантажним космічним кораблем. Водночас усі інші операції виконуються на МКС у штатному режимі.

Модуль "Пошук" з'єднаний із російським модулем "Звезда" з 2009 року і являє собою невелику конструкцію, яку використовують для стикування космічних кораблів і виходів у відкритий космос у російській частині МКС.

Модуль "Пошук" на МКС Фото: Wikipedia

Достеменно невідомо, що стало причиною появи неприємного запаху, що виходить від корабля "Прогрес МС-29", але, ймовірно, стався витік рідини із системи охолодження корабля. Раніше у російських космічних кораблів уже траплялися такі витоки.

Згідно з недавнім дослідженням, як уже писав Фокус, у мозку астронавтів, які довгий час перебувають у космосі, відбуваються дивні зміни.

Також Фокус писав про те, що нова теорія пояснює, де всі іншопланетяни. Результати нового дослідження є не надто хорошою новиною для тих, хто сподівається виявити позаземні цивілізації.