Вирішення парадоксу Фермі: нова теорія пояснює, де всі інопланетяни

Результати нового дослідження є не дуже гарною новиною для тих, хто сподівається виявити позаземні цивілізації.

За останні десятиліття вчені виявили величезну кількість нових планет, зірок і галактик, змогли зазирнути в найвіддаленіші куточки Всесвіту, але все ж залишається відкритим питання: де всі інопланетяни? Відомий парадокс Фермі свідчить, що якщо інопланетяни існують, то чому ж люди їх досі не виявили? Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, пропонують своє пояснення, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Інопланетян немає в Чумацькому Шляху?

Ще в 70-х роках минулого століття астрофізик Майкл Гарт припустив, що якщо інопланетні цивілізації існують у нашій галактиці, то вони можуть колонізувати досить швидко за космічними мірками багато планет у нашій галактиці. Згідно з припущенням ученого, інопланетяни, які почали поширюватися галактикою приблизно 2 млн років тому, вже мали вступити в контакт із людством. Але цього не сталося, отже, як вважав Гарт, інопланетян у нашій галактиці не існує.

У 80-х і 90-х роках минулого століття вчені припустили, що відсутність контакту з інопланетянами можна пояснити складністю міжзоряних подорожей, а також тим, що не всі планети придатні для колонізації, а отже позаземні цивілізації мають обмежений простір для колонізації. 4 роки тому вчені з NASA представили статтю, в якій ідеться про те, що існують обмеження на те, як далеко може поширитися будь-яка розумна цивілізація в Чумацькому Шляху.

Моделювання поширення інопланетних цивілізацій

Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, як швидко може потенційна позаземна цивілізація заселити планети в межах своєї досяжності. Для цього було створено моделювання Всесвіту, в якому ділянки космосу складаються з придатних для життя планет. Вони припустили, що позаземні цивілізації можуть переміщатися від однієї планети до іншої, використовуючи їхні ресурси для подальшого поширення в космосі з постійною швидкістю.

Потім учені використовували три різні моделі Всесвіту: статичну, з переважанням матерії та з переважанням темної енергії.

У статичному Всесвіті не відбувається його розширення та стиснення, а тому він є нескінченним у просторі та часі.

Згідно зі стандартною космологічною моделлю в період до 9,8 млрд років після Великого вибуху у Всесвіті домінувала матерія. Тоді густина енергії матерії перевищувала густину енергії випромінювання та енергії вакууму.

У Всесвіті почалося переважання темної енергії приблизно 9,8 млрд років тому і почалося прискорене розширення космосу.

Як показало моделювання, у статичному Всесвіті поширення позаземних цивілізацій спершу відбувається повільно, адже поруч знаходиться мало придатних для життя планет. Але потім колонізація космосу прискорюється в міру виявлення нових планет, і вона триває доти, доки кількість придатних для життя світів не закінчиться. Цікаво, що аналогічний сценарій спостерігався і в двох інших моделях Всесвіту.

Учені з'ясували, що у Всесвіті, що розширюється, в якому переважає темна енергія, планети віддаляються швидше, ніж цивілізації можуть їх досягти, що уповільнює процес колонізації. У Всесвіті, де переважає матерія, позаземним цивілізаціям все ж легше провести більш швидку колонізацію космосу.

Розв'язання парадокса Фермі

Автори дослідження вважають, що в нашому Всесвіті, де домінує темна енергія, позаземні цивілізації все ж могли б колонізувати доступну їм частину Чумацького Шляху в розумні терміни.

Учені вважають, що якщо розумні інопланетяни існують, то вони почали повільне поширення нашою галактикою і перебувають на ранній стадії свого розширення космосом. Темпи заселення галактики зростуть тільки через мільйони, а може й мільярди років. Тож тільки тоді людство зможе виявити інопланетні цивілізації, вважають учені.

У даному випадку рішенням парадокса Фермі є те, що інопланетні цивілізації ще перебувають на ранній стадії свого розширення космосом, і це причина, через яку ми їх ще не знайшли.

Як уже писав Фокус, у NASA створили роботів для пошуку інопланетян у Сонячній системі. Вчені почали випробування маленьких роботів, які повинні будуть шукати позаземне життя на океанічних світах.

Ще одне дослідження, як уже писав Фокус, стверджує, що інопланетні цивілізації для переміщення в космосі можуть використовувати зірки. Саме такі зірки, як вважають вчені, можуть бути тими, які переміщаються по нашій галактиці з величезною швидкістю.