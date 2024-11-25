Решение парадокса Ферми: новая теория объясняет, где все инопланетяне

Результаты нового исследования являются не очень хорошей новостью для тех, кто надеется обнаружить внеземные цивилизации.

За последние десятилетия ученые обнаружили огромное количество новых планет, звезд и галактик, смогли заглянуть в самые далекие уголки Вселенной и все же остается открытым вопрос: где все инопланетяне? Известный парадокс Ферми гласит, что если инопланетяне существуют, то почему же люди их до сих пор не обнаружили? Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv предлагают свое объяснение, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Инопланетян нет в Млечном Пути?

Еще в 70-х годах прошлого века астрофизик Майкл Харт предположил, что если инопланетные цивилизации существуют в нашей галактике, то они могут колонизировать достаточно быстро по космическим меркам многие планеты в нашей галактике. Согласно предположению ученого, инопланетяне, которые начали распространятся по галактике примерно 2 млн лет назад, уже должны были вступить в контакт с человечеством. Но этого не произошло, значит, как считал Харт, инопланетян в нашей галактике не существует.

В 80-х и 90-х годах прошлого века ученые предположили, что отсутствие контакта с инопланетянами можно объяснить сложностью межзвездных путешествий, а также тем, что не все планеты подходят для колонизации, а значит внеземные цивилизации имеют ограниченное пространство для колонизации. 4 года назад ученые из NASA представили статью, в которой говорится, что существуют ограничения на то, как далеко может распространится любая разумная цивилизация в Млечном Пути.

Моделирование распространения инопланетных цивилизаций

Авторы нового исследования решили выяснить, как быстро может потенциальная внеземная цивилизация заселить планеты в пределах своей досягаемости. Для этого было создано моделирование Вселенной, в которой участки космоса состоят из пригодных для жизни планет. Они предположили, что внеземные цивилизации могут перемещаться от одной планеты к другой, используя их ресурсы для дальнейшего распространения в космосе с постоянной скоростью.

Затем ученые использовали три разные модели Вселенной: статичную, с преобладанием материи и с преобладанием темной энергии.

В статичной Вселенной не происходит ее расширение и сжатие, а потому она является бесконечной в пространстве и времени.

Согласно стандартной космологической модели в период до 9,8 млрд лет после Большого взрыва во Вселенной доминировала материя. Тогда плотность энергии материи превышала плотность энергии излучения и энергии вакуума.

Во Вселенной началось преобладание темной энергии примерно 9,8 млрд лет назад и началось ускоренное расширение космоса.

Как показало моделирование, в статичной Вселенной распространение внеземных цивилизаций сначала идет медленно, ведь рядом находится мало пригодных для жизни планет. Но затем колонизация космоса ускоряется по мере обнаружения новых планет, и она продолжается до тех пор, пока количество пригодных для жизни миров не закончится. Интересно, что аналогичный сценарий наблюдался и в двух других моделях Вселенной.

Ученые выяснили, что в расширяющейся Вселенной, в которой преобладает темная энергия, планеты удаляются быстрее, чем цивилизации могут их достичь, что замедляет процесс колонизации. Во Вселенной, где преобладает материя, внеземным цивилизациям все же легче провести более быструю колонизацию космоса.

Решение парадокса Ферми

Авторы исследования считают, что в нашей Вселенной, где доминирует темная энергия внеземные цивилизации все же могли бы колонизировать доступную им часть Млечного Пути в разумные сроки.

Ученые считают, что если разумные инопланетяне существуют, то они начали медленное распространение по нашей галактике и находятся на ранней стадии своего расширения по космосу. Темпы заселения галактики вырастут только через миллионы, а может и миллиарды лет. Поэтому только тогда человечество сможет обнаружить инопланетные цивилизации, считают ученые.

В данном случае решением парадокса Ферми является то, что инопланетные цивилизации еще находятся на ранней стадии своего расширения по космосу и это причина по которой мы их еще не нашли.

Как уже писал Фокус, в NASA создали роботов для поиска инопланетян в Солнечной системе. Ученые начали испытание маленьких роботов, которые должны будут искать внеземную жизнь на океанических мирах.

Еще одно исследование, как уже писал Фокус, утверждает, что инопланетные цивилизации для перемещения в космосе могут использовать звезды. Именно такие звезды, как считают ученые, могут быть теми, которые перемещаются по нашей галактике с огромной скоростью.