Можно ли отправить весь мусор с Земли в космос: ученые дали ответ

Люди ежегодно создают примерно 2 млрд тонн мусора, так почему его не отправить весь на орбиту или еще дальше?

Человечество столкнулось с огромной проблемой: наша планета ежегодно засоряется примерно двумя миллиардами тонн мусора, и лишь небольшая часть его перерабатывается. Люди пытаются закапывать мусор, выбрасывают его в океан, но это приводит к ужасным экологическим проблемам. Поэтому возникает вопрос: почему бы не взять весь мусор и отправить его в космос? Ученые рассказали, что это невозможно и назвали причины, пишет IFLScience.

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Стоимость отправки мусора с Земли в космос

Хотя стоимость космических полетов за послание годы снизилась, все же они остаются дорогими. Пока что дешевле всего стоят запуски ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Чтобы отправить на низкую околоземную орбиту с ее помощью 1 кг полезной нагрузки, нужно потратить 1200 долларов США.

Джон Крассидис из Университета штата Нью-Йорк в Буффало, США, считает, что с точки зрения высокой стоимости космических полетов вообще нецелесообразно выбрасывать мусор в космос. По словам ученого, для этого потребуются очень мощные ракеты и чрезвычайно много топлива, а значит, это очень дорогое удовольствие.

Проблема с загрязнением атмосферы

Если отправлять в космос огромное количество мусора с помощью космических ракет, это может разрушить озоновый слой за счет выбросов, создаваемых ракетами.

Кристофер Мелони из Национального управления океанических и атмосферных исследований США говорит, что количество запусков ракет в космос растет, что увеличивает количество выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу.

Например, ракета Falcon 9 может выбрасывать более 110 тонн углекислого газа во время запуска — и это только за первые 3 минуты полета. И это только один запуск ракеты. Чтобы отправить на орбиту 2 млрд тонн мусора, понадобятся сотни, а может и тысячи запусков.

Угроза для Земли

По словам Крассидиса, мусор с нашей планеты нужно не просто отправить в космос, а доставить его на высоту не менее 35 000 км над поверхностью Земли. Если мусор окажется на более никлой орбите, то он начнет вращаться вокруг нашей планеты вместе с космическим мусором, состоящим из неработающих спутников и отработанных ступеней космических ракет. В итоге это может привести к тому, что этот мусор начнет падать обратно на Землю, а также к увеличению риска столкновения с работающими космическими аппаратами на орбите.

Такое огромное количество мусора вокруг Земли может привести к тому, что человечество вообще не сможет летать в космос, ведь это будет очень опасно.

Может, мусор с Земли отправить на Луну?

Если существует большая угроза для Земли, когда весь наш мусор окажется на орбите, то может быть лучше отправить его на Луну или Марс? Там нет озонового слоя, нет живых существ (что касается Марса, то ученые еще надеются, что там кто-то живет), а значит, можно превратить эти миры в свалку. Конечно, если не учитывать высокую стоимость запусков ракет и их негативное влияние на нашу атмосферу.

Но Крассидис считает это очень неудачной идеей, ведь в долгосрочной перспективе человечество может колонизировать и Луну, и Марс. Поэтому нельзя превращать эти миры в свалку для земного мусора.

Возможно, отправить весь мусор на Солнце?

По словам Крассидиса, теоретически можно собрать весь мусор с Земли и отправить его на Солнце, чтобы он там сгорел. Но это можно будет сделать не в ближайшем будущем. Но в любом случае такой проект будет стоить триллионы долларов, ведь потребуется много запусков в космос, даже без учета всех других проблем, описанных выше.

Поэтому пока что самым лучшим способом борьбы с мусором остается его переработка. Точнее, увеличение количества переработанного мусора.

Как уже писал Фокус, после стыковки российского космического корабля с МКС там появился неприятный запах. Астронавты на борту Международной космической станции сообщили о появлении странного запаха и надели защитное снаряжение.

Также Фокус писал о том, что в Японии ученые создали пластик, который полностью разлагается в морской воде. Материал имеет уникальную молекулярную структуру, его молекулы легко разрушаются под воздействием соленой воды.