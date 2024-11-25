Сверхзвуковой удар: астрономы обнаружили столкновение в космосе со скоростью 3,2 млн км/ч (фото)

Скорость столкновения галактик превысила в 800 раз скорость самого быстрого пилотируемого самолета на Земле.

Астрономы с помощью мощного наземного телескопа стали свидетелями масштабного столкновения галактик со скоростью 3,2 млн км/ч в известном месте галактических столкновений под названием Квинтет Стефана. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

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Астрономы зафиксировали одну из самых мощных ударных волн, когда-либо наблюдавшихся. Это событие произошло в Квинтете Стефана, когда одна из пяти галактик данной системы, под названием NGC 7318b, врезалась в четыре другие.

Галактика NGC 7318b, которая является частью Квинтета Стефана, группы из пяти галактик, распложенной на расстоянии 290 млн световых лет, прорвалась через место предыдущих галактических столкновений. Дело в том, что Квинтет Стефана, который является одной и самых компактных групп галактик, есть и примером масштабных столкновений галактик.

По словам ученых, прошлые столкновения галактик в Квинтете Стефана галактиками оставили после себя сложное поле обломков. Но активность в этой группе галактик снова возобновилась, когда через группу из четырех галактик прошла галактика NGC 7318b на скорости 3,2 млн км/ч. Это событие привело к появлению чрезвычайно мощной ударной волны.

Максимальная скорость самого быстрого пилотируемого военного сверхзвукового самолета на Земле SR-71 Blackbird составляет 4023 км/ч. Это почти в 4 раза больше скорости звука. Это означает, что галактика NGC 7318b двигалась быстрее в 800 раз, чем известный самолет.

Квинтет Стефана Фото: NASA

По словам ученых, NGC7318b врезалась в поле обломков и сжала плазму и газ в нем. При этом столкновение активировало плазму в самой галактике, что вероятно привело к запуску процесса образования новых звезд.

Для изучения Квинтета Стефана ученые использовали мощный наземный телескоп имени Уильяма Гершеля на Канарских островах. Спектрограф телескопа под названием WEAVE отслеживал остатки обломков прошлых столкновений, рождение новых звезд и следы ионизированного газа, оставленные силой столкновения. На все это повлияла мощная угарная волна, возникшая при входе на гиперзвуковых скоростях галактики NGC 7318b в систему.

Ученые считают, что новые данные помогут лучше понять бурные и хаотичные взаимодействия между галактиками. Эти данные также могут предоставить ценную информацию о том, как столкновения в ранней Вселенной помогли создать галактики, которые мы видим сегодня.

Что касается дальнейшей судьбы галактики NGC 7318b, то астрономы считают, что, скорее всего, она сольется с одним из членов Квинтета Стефана в ближайшие десятки тысяч лет, учитывая огромную скорость слияния с системой.

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