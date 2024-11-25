Из Лондона в Нью-Йорк за 3 часа: новый сверхзвуковой самолет установил очередной рекорд (видео)

Прототип будущего пассажирского авиалайнера смог подняться на рекордную высоту во время испытательного полета.

Компания Boom Technology (США) провела восьмое успешное испытание сверхзвукового самолета XB-1, который является прототипом для разрабатываемого той же компанией сверхзвукового пассажирского авиалайнера Overture. Самолет XB-1 мог подняться на рекордную высоту 7 632 метра и, как и во время прошлого полета набрал максимальную скорость 1 012 км/час. Таким образом компания Boom Technology приближается к преодолению скорости звука и делает уверенный шаг вперед к возвращению сверхзвуковых пассажирских перелетов, пишет Interesting Engineering.

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Эпоха пассажирских перевозок со сверхзвуковой скоростью закончилась 21 год назад, когда свой последний рейс выполнил сверхзвуковой самолет "Конкорд". С тех пор люди могут перемещаться между континентами только на обычных авиалайнерах, что занимает не так и мало времени. Например, в среднем перелет из Лонда в Нью-Йорк занимает примерно 8 часов. Но новый сверхзвуковой самолет под названием Overture, над которым работает компания Boom Technology, позволит осуществлять такой же перелет всего за 3,5 часа. Этот самолет должен летать со скоростью 2 100 км/ч, что почти в 2 раза быстрее скорости звука (1 234 км/ч).

Перед созданием самолета Overture компания Boom Technology построила сверхзвуковой самолет XB-1, которой является уменьшенной версией будущего пассажирского авиалайнера. С его помощью инженеры компании тестируют особенности конструкции, а также управление и маневренность транспортного средства.

Сверхзвуковой самолет XB-1 Фото: Gizmodo

Первый испытательный полет самолета XB-1 состоялся в марте этого года. В начале ноября он отправился в седьмой испытательный полет, когда смог набрать рекордную для себя скорость 1 012 км/ч и поднялся на высоту 7 015 метров. Недавно состоялся новый, восьмой испытательный полет и сверхзвуковой самолет XB-1 снова набрал ту же скорость, но в этот раз установил рекорд высоты — он поднялся на 7 632 метра. Этот полет продолжался 54 минуты.

Эпоха пассажирских перевозок со сверхзвуковой скоростью закончилась 21 год назад, когда свой последний рейс выполнил сверхзвуковой самолет "Конкорд" Фото: Wikipedia

Компания Boom Technology планирует провести в этом году еще 2 испытательных полета, чтобы приблизить скорость XB-1 к скорости звука. А уже в начале следующего года планируется, что сверхзвуковой самолет преодолеет звуковой барьер, что станет важным шагом на пути к реализации проекта Overture.

Учитывая, что сверхзвуковые самолеты при преодолении звукового барьера создают очень сильный грохот, в компании Boom Technology работают над тем, чтобы и XB-1, и будущий Overture, не делали этого. Пока что точно неизвестно, когда будет создан полноценный вариант сверхзвукового самолета Overture, но ранее сообщалось, что это должно произойти в ближайшие несколько лет.

Сверхзвуковой пассажирский самолет Overture должен выглядеть именно так Фото: Gizmodo

Что касается недавнего испытания полета XB-1, то инженеры подтвердили то, что во время полета сверхзвуковой самолет может перемещаться без помощи системы повышения устойчивости. Испытание показало, что пилот может безопасно управлять самолетом в ручном режиме даже на дозвуковых скоростях.

Еще одним важным достижением недавнего испытания стало то, что оно показало, что конструкция самолета XB-1 не подвергается разрушительным вибрациям, которые создают потоки воздуха на дозвуковой скорости.

Также Фокус писал о еще одном гражданском сверхзвуковом самолете, который прошел успешное испытание и смог подняться на высоту 20 км быстрее, чем это делают военные сверхзвуковые самолеты.

Еще Фокус писал о том, что физики подтвердили "космическую цензуру", которая раскрывает секрет квантовой гравитации. Физики разработали модель, которая дает математическое доказательство того, что внутри черных дыр сингулярность скрыта от наблюдателя.

Напоминаем, что астрономы наблюдали, как одна галактика врезалась в группу из четырех галактик на скорости, которая в 800 раз выше скорости самого быстрого военного сверхзвукового самолета, как уже писал Фокус.