Незвичайна галактика Сомбреро: чому астрономів здивувало її нове зображення (фото)

На новому знімку космічного телескопа Вебб галактика Сомбреро має зовсім не такий вигляд, як на світлині телескопа Габбл.

Космічний телескоп Вебб побачив галактику Сомбреро, відому також як М104 і NGC 4594, у новому світлі, якщо точніше, то в середньому інфрачервоному світлі. Астрономи не побачили яскравого виступу в центрі галактики, який помітний у видимому світлі за допомогою телескопа Габбл, замість цього галактика представлена у вигляді гладенького диска, оточеного зовнішнім кільцем, яке складається з грудочок пилу. Вчені вважають, що зореутворення в цій галактиці вже майже закінчилося, пише Space.

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Галактика Сомбреро дістала свою назву через те, що на знімках у видимому світлі її видно майже з ребра і вона нагадує відомий капелюх із широкими полями і виступом у центрі. Але новий знімок показав, що відмінні риси цієї галактики зникли, замість цього яскраве ядро галактики, де ховається надмасивна чорна діра, оточене кільцем, яке складається зі згустків пилу.

Галактика Сомбреро. Знімок космічного телескопа Хаббл Фото: ESA

Галактика Сомбреро розташована на відстані 31 млн світлових років від нас і є наймасивнішою спіральною галактикою в радіусі 100 млн світлових років від Землі. Маса всіх зірок у цій галактиці оцінюється в 260 млрд мас Сонця, що майже в 5 разів більше, ніж маса Чумацького Шляху.

Галактика Сомбреро. Вгорі знімок телескопа Вебб, внизу — телескопа Габбл Фото: ESA

З огляду на це, можна подумати, що в галактиці М104 відбувається бурхливе утворення нових зірок, але це не так. Як показало спостереження, у цій галактиці зірки формуються в 4 рази повільніше, ніж у Чумацькому Шляху.

Коли зірки вмирають, вони залишають після себе пил, який потім накопичується навколо місць появи нових зірок. Телескоп Вебб здатний бачити через яскраве світло зірок і виявити холодний пил. Тому відомий виступ галактики Сомбреро зник на новому знімку, лише видно багате на пил зовнішнє кільце галактики.

Для створення зірок потрібен не тільки пил, а й газоподібний молекулярний водень. Пил допомагає водню залишатися холодним, щоб відбулося гравітаційне стиснення молекулярних хмар і виникли зірки. Але швидкість утворення нових зірок у галактиці Сомбреро демонструє, що в ній залишилося мало молекулярного водню.

Астрономи вважають, що відомий яскравий виступ, який видно на знімку телескопа Габбл, імовірно, був створений мільярди років тому, коли стався величезний сплеск появи нових зірок. Більшість водню в результаті було витрачено, тож зараз зірки виникають тільки в зовнішньому кільці з пилу.

Галактика М104 розташована відносно далеко від інших галактик, а отже взаємодія з ними не може додати їй додаткового палива для створення нових зірок.

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