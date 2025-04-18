Сомбреро в космосі: NASA показало нову фотографію наймасивнішої спіральної галактики (фото)

Вчені з NASA повторно обробили зображення знаменитої галактики Сомбреро, яке зробив космічний телескоп Габбл, на честь його майбутнього 35-річчя. Це наймасивніша спіральна галактика в радіусі 100 млн світлових років від нас, і вона має цікаву форму.

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Про це пише Space.

Астрономи застосували нові методи обробки зображень, щоб створити нове зображення спіральної галактики Сомбреро або М104. На цій фотографії видно складні деталі яскравої структури галактики, яка нагадує своїм зовнішнім виглядом мексиканський капелюх.

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Галактика Сомбреро розташована на відстані приблизно 30 млн світлових років від нас, і її видно майже з ребра на фотографії космічного телескопа Хаббл. Це спіральна галактика з найбільшою масою в радіусі 100 млн світлових років від Землі. її масу оцінюють у 260 млрд мас Сонця, а це означає, що вона приблизно в 5 разів масивніша за нашу галактику Чумацький Шлях. Але якщо діаметр останньої становить 100 000 світлових років, то галактика Сомбреро має приблизно в 2 рази менший розмір. Як показали недавні дослідження, зірки в галактиці М104 утворюються в 4 рази повільніше, ніж у Чумацькому Шляху.

Нові методи обробки зображень допомогли показати яскравий центральний балдж галактики (опуклість із щільною концентрацією великої кількості зірок) і величезний пиловий диск, який оточує галактику, в безпрецедентних деталях. Ці особливості створюють вид сомбреро, на честь якого галактика й отримала свою назву.

Нове зображення галактики Сомбреро Фото: solar-system

За словами вчених з NASA, цю галактику робить особливо примітною її кут огляду, який нахилений всього на 6 градусів від екватора галактики. З цієї точки огляду складні грудки і нитки пилу виділяються на тлі яскравого ядра і балджа галактики, і створюють ефект схожості з Сатурном і його кільцями.

З огляду на екстремальний кут, під яким видно гаалктику, астрономи не впевнені, чи є Сомбреро спіральною галактикою або еліптичною галактикою. Хоча вона сповнена зірок і в її ядрі знаходиться надмасивна чорна діра, яка більш ніж у 2000 разів масивніша за центральну чорну діру Чумацького Шляху, вона вважається спокійною галактикою.

Астрономи підрахували, що в галактиці Сомбреро щороку на зірки перетворюється менш ніж одна сонячна маса газу, а це означає, що вона створює зірки дуже повільно. Використовуючи нове зображення, астрономи можуть вивчати багаті на метали (так астрономи називають елементи, важчі за гелій і водень) зірки в гало галактики, які вказують на те, що вона могла злитися з іншою масивною галактикою мільярди років тому, що і створило її дивовижну форму.

Астрономи застосовують нові методи обробки зображень для фотографій, які раніше робив космічний телескоп Габбл на честь його майбутнього 35-річного ювілею.

Як уже писав Фокус, астрономи не можуть пояснити, як з'явилася ця дивна зірка з найсильнішим магнітним полем. Магнетари мають найсильніші магнітні поля у Всесвіті, але також вони приховують багато таємниць. Тепер завдяки космічним телескопам Габбл і Gaia, таємниця одного з магнетарів у Чумацькому Шляху, під назвою SGR 0501+4516, стала ще більшою.