Астрономи не можуть пояснити, як з'явилася ця дивна зірка з найсильнішим магнітним полем

Магнетари мають найсильніші магнітні поля у Всесвіті, але також вони приховують багато таємниць. Тепер завдяки космічним телескопам Габбл і Gaia, таємниця одного з магнетарів у Чумацькому Шляху, під назвою SGR 0501+4516, стала ще більшою.

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Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Магнетари являють собою особливий тип нейтронних зірок, які повністю складаються з нейтронів. При цьому магнетари мають найсильніші магнітні поля у Всесвіті.

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Нейтронні зірки утворюються, коли у масивних зірок, маса яких щонайменше у 8 разів більша, ніж у Сонця, закінчується паливо для підтримки термоядерного синтезу в їхніх ядрах. У результаті зовнішні шари відлітають у космос, а ядра стискаються під час вибуху наднової. У підсумку залишається зоряний залишок із масою Сонця і діаметром приблизно 20 км.

Астрономи раніше вважали, що магнетар SGR 0501+4516 був створений під час вибуху наднової HB9. Але дані космічних телескопів Габбл і Gaia показали, що цей магнетар може бути не пов'язаний із залишком наднової.

Вибух наднової. Ілюстрація Фото: space.com

Автори дослідження поки що не можуть пояснити, як саме утворилася ця дивна мертва зірка, але в них є припущення. Цей тип нейтронної зірки міг бути взагалі не створений вибухом наднової.

Астрономи припустили, що магнетари також можуть утворюватися при зіткненні зірок білих карликів. Якщо нейтронні зірки — це залишки, що залишилися після смерті масивних зірок, то білі карлики — це залишки, що залишилися після смерті зірок із масою, як у Сонця.

Білі карлики можуть створювати магнетари, коли вони своєю гравітацією притягують до себе речовину зірки-компаньйона. Ілюстрація Фото: NASA

Білі карлики можуть створювати магнетари, коли вони своєю гравітацією притягують до себе речовину зірки-компаньйона. Якщо білий карлик у підсумку набирає масу, яка більша за масу Сонця в 1,4 раза, але він може вибухнути особливим типом наднової або сильно стиснутися. В останньому випадку може виникнути магнетар.

Учені кажуть, що найчастіше після накопичення надто великої маси білі карлики вибухають і після них нічого не залишається. Але існує теорія, що за певних умов білий карлик може стати нейтронною зіркою. Автори дослідження вважають, що саме так міг бути створений магнетар SGR 0501+4516.

Якщо це так, то вивчення цього магнетара може допомогти зрозуміти загадку швидких радіоспалахів, швидких, але потужних викидів енергії з поки що незрозумілим походженням. Тепер астрономи мають намір вивчити більше магнетарів, щоб спробувати розшифрувати їхнє походження.

Як уже писав Фокус, канібальський потік плазми врізався в Землю і викликав появу сильної геомагнітної бурі, а також полярних сяйв там, де їх зазвичай не спостерігають.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше створили версію передбачуваної частинки темної матерії, що допоможе розгадати секрет цієї невидимої форми матерії, якої найбільше у Всесвіті.