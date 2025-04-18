Астрономы не могут объяснить, как появилась эта странная звезда с самым сильным магнитным полем

Магнетары имеют самые сильные магнитные поля во Вселенной, но также они скрывают много тайн. Теперь благодаря космическим телескопам Хаббл и Gaia, тайна одного из магнетаров в Млечном Пути, под названием SGR 0501+4516, стала еще больше.

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Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Магнетары представляют собой особый тип нейтронных звезд, которые полностью состоят из нейтронов. При этом магнетары обладают самыми сильными магнитными полями во Вселенной.

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Нейтронные звезды образуются, когда у массивных звезд, масса которых как минимум в 8 раз больше, чем у Солнца, заканчивается топливо для поддержания термоядерного синтеза в их ядрах. В результате внешние слои улетают в космос, а ядра сжимаются во время взрыва сверхновой. В итоге остается звездный остаток с массой Солнца и диаметром примерно 20 км.

Астрономы ранее считали, что магнетар SGR 0501+4516 был создан во время взрыва сверхновой HB9. Но данные космических телескопов Хаббл и Gaia показали, что этот магнетар может быть не связан с остатком сверхновой.

Взрыв сверхновой. Иллюстрация Фото: space.com

Авторы исследования пока не могут объяснить, как именно образовалась эта странная мертвая звезда, но у них есть предположение. Этот тип нейтронной звезды мог быть вообще не создан взрывом сверхновой.

Астрономы предположили, что магнетары также могут образовываться при столкновении звезд белых карликов. Если нейтронные звезды — это остатки, оставшиеся после смерти массивных звезд, то белые карлики – это остатки, оставшиеся после смерти звезд с массой, как у Солнца.

Белые карлики могут создавать магнетары, когда они своей гравитацией притягивают к себе вещество звезды-компаньона. Иллюстрация Фото: NASA

Белые карлики могут создавать магнетары, когда они своей гравитацией притягивают к себе вещество звезды-компаньона. Ели белый карлик в итоге набирает массу, которая больше массы Солнца в 1,4 раза, но он может взорваться особым типом сверхновой или сильно сжаться. В последнем случае может возникнуть магнетар.

Ученые говорят, что чаще всего после накопления слишком большой массы белые карлики взрываются и после них ничего не остается. Но существует теория, что при определенных условиях белый карлик может стать нейтронной звездой. Авторы исслдования считают, что именно так мог быть создан магнетар SGR 0501+4516.

Если это так, то изучение этого магнетара может помочь понять загадку быстрых радиовсплесков, быстрых, но мощных выбросов энергии с пока необъяснимым происхождением. Теперь астрономы намерены изучить больше магнетаров, чтобы попытаться расшифровать их происхождение.

Как уже писал Фокус, каннибальский поток плазмы врезался в Землю и вызвал появление сильной геомагнитной бури, а также полярных сияний там, где их обычно не наблюдают.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые создали версию предполагаемой частицы темной материи, что поможет разгадать секрет этой невидимой формы материи, которой больше всего во Вселенной.