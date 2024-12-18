Китайские астронавты вышли в открытый космос и побили мировой рекорд NASA: что известно (видео)

Китайские астронавты Цай Сюйчжэ и Сун Линдун побили мировой рекорд по длительности пребывания в открытом космосе.

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Двое китайских астронавтов из миссии "Шэньчжоу-19" 17 декабря вышли в открытый космос за пределы космической станции "Тяньгун" и побили мировой рекорд астронавтов NASA, установленный в 2001 году. Они дольше всего в истории космических полетов находились в открытом космосе, пишет Interesting Engineering.

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Двое китайских астронавтов из миссии "Шэньчжоу-19" 17 декабря вышли в открытый космос за пределы космической станции "Тяньгун" и побили мировой рекорд астронавтов NASA, установленный в 2001 году

Китайские астронавты Цай Сюйчжэ и Сун Линдун из миссии "Шэньчжоу-19", которые сейчас находятся на космической станции "Тяньгун" вышли в открытый космос и находились за пределами станции в течение рекордных 9 часов и 6 минут.

Таким образом китайские астронавты побили мировой рекорд, установленный астронавтами NASA Джеймсом Воссом и Сьюзан Хелмс в 2001 году. Они совершили, остававшийся рекордным до 17 декабря 2024 года, выход в открытый космос с шаттла "Дискавери" во время полета на Международную космическую станцию (МКС). Астронавты NASA находились в открытом космосе в течение в 8 часов и 56 минут.

Китайская космическая станция "Тяньгун" вращается вокруг Земли на высоте от 340 до 450 км, примерно на такой же высоте находится и МКС. Строительство этой станции Китай начал в 2021 году и завершил в конце 2022 года. Сейчас она состоит из трех модулей, соединенный в форме буквы Т.

Китайская космическая станция "Тяньгун" вращается вокруг Земли на высоте от 340 до 450 км, примерно на такой же высоте находится и МКС Фото: space.com

Цай Сюйчжэ и Сун Линдун вышли в открытый космос из модуля "Вэньятнь", а поддержку данной миссии осуществлял астронавт Ван Хаоцзэ изнутри космической станции. В успехе миссии также важную роль сыграли роботизированные манипуляторы космической станции "Тяньгун".

Цай Сюйчжэ и Сун Линдун вышли в открытый космос из модуля "Вэньятнь" Фото: interestingengineering.com

Астронавты во время пребывания в открытом космосе провели осмотр установленного снаружи станции оборудования, а также установили защитные панели на модуле "Тяньхэ". Они должны защитить важное внешнее оборудование станции от потенциального попадания обломков космического мусора.

Китайские астронавты вышли в открытый космос в скафандрах Feitian, которые позволяют находиться за пределами станции "Тяньгун" в течение как минимум 8 часов. Срок службы этих скафандров составляет 3 года, и их можно использовать максимум для 15 выходов в открытый космос.

Астронавты во время пребывания в открытом космосе провели осмотр установленного снаружи станции оборудования, а также установили защитные панели на модуле "Тяньхэ" Фото: interestingengineering.com

Астронавты миссии "Шэньчжоу-19" побили предыдущий рекорд, установленный астронавтами миссии "Шэньчжоу-18" в мае этого года. Тот выход в открытый космос продолжался 8 часов и 23 минуты.

Астронавты миссии "Шэньчжоу-19" побили предыдущий рекорд, установленный астронавтами миссии "Шэньчжоу-18" в мае этого года. Тот выход в открытый космос продолжался 8 часов и 23 минуты

Астронавт Сун Линдун теперь вошел в историю, как первый китайский астронавт, который родился в 1990-х годах, который совершил выход в открытый космос. А Цай Сюйчжэ сорешил второй выход в открытый космос в своей карьере. В ноябре 2022 года он находился за пределами космической станции "Тяньгун" в течение 5 часов и 30 минут.

Астронавты миссии "Шэньчжоу-19" должны вернутся на Землю в конце апреля или в начале мая 2025 года, поэтому они совершат еще несколько выходов в открытый космос. Возможно, им удастся также установить новый рекорд.

Первым китайским астронавтом, который вышел в открытый космос, стал в 2008 году Чжай Чжиган. Он находился за пределами космического корабля "Шэньчжоу-7" в течение 20 минут.

Как уже писал Фокус, астронавты NASA, который застряли на МКС на многие месяцы, вместо запланированных 8 дней, не вернутся домой в феврале следующего года. Им придется ждать еще до марта, а может и до апреля, пока будет готова новая миссия на орбиту.

Также Фокус писал о том, что полюса Солнца начали меняться местами. На самом деле изменения полюсов магнитного поля нашей звезды представляют собой обычное явление, которое происходит в определенный период времени.