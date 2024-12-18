Застрявшие в космосе астронавты NASA не вернутся домой с МКС, как планировалось (фото)

Двое астронавтов останутся еще как минимум на месяц на орбите, хотя они и так уже провели в космосе намного больше времени, чем должны были.

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Двое американских астронавтов, который застряли на несколько месяцев на Международной космической станции (МКС) не вернутся домой в феврале 2025 года потому что компании SpaceX нужно больше времени для подготовки новой миссии на орбиту, пишет ScienceAlert.

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В начале сентября этого года на Землю вернулся корабль Starliner, но без экипажа

Двое застрявших в космосе астронавтов NASA останутся на МКС до весны, то есть проведут на орбите примерно 10 месяцев с тех пор, как они прибыли на космическую станцию в июне этого года на борту космического корабля Starliner компании Boeing.

Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс должны были провести в космосе всего 8 дней, но во время полета возникли проблемы с двигательной системой Starliner, поэтому NASA решило изменить план миссии.

Космический корабль Starliner на орбите Фото: NASA

После длительных попыток решить проблемы корабля Starliner в NASA решили вернуть его на Землю без экипажа в начале сентября этого года. Двое застрявших на орбите астронавтов должны были вернуться домой на корабле Crew Dragon компании SpaceX в феврале 2025 года.

На этом корабле в конце сентября на МКС в рамках миссии Crew-9 прибыли астронавт NASA Ник Хейг и россиянин Александр Горбунов. Два места на корабле специально оставили для Уильямс и Уилмора. Согласно изначальному плану эти четверо астронатов должны были вернуться с МКС на Землю вместе в феврале.

Теперь же в NASA сообщили, что данный полет откладывается до марта, а может быть и до апреля следующего года. Дело в том, что новый экипаж МКС, который должен был прилететь на орбиту в феврале в рамках миссии Crew-10, не прибудет вовремя. То есть Уилмор и Уильямс вместо 8 дней проведут в космосе примерно 10 месяцев, ведь их возвращение откладывается на месяц, а может быть и больше.

Уилмор и Уильямс вместо 8 дней проведут в космосе примерно 10 месяцев, ведь их возвращение откладывается на месяц, а может быть и больше Фото: NASA

В NASA сообщили, что космическому агентству, а также компании SpaceX, на корабле которой на МКС прибудет новый экипаж станции, необходимо больше времени для подготовки миссии Crew-10.

Экипаж миссии Crew-10: Американки Энн Макклейн и Николь Айерс, японец Такуя Ониши и россиянин Кирилл Песков Фото: NASA

Напоминаем, что в основном астронавты на МКС проводят не больше 6 месяцев, но в редких случаях такие миссии затягиваются на год. И чаще всего это связано с аварийными ситуациями, возникшими у космических кораблей.

Также напоминаем, что космический корабль Starliner компании Boeing отправился в свой первый испытательный полет с экипажем на МКС, который закончился не совсем удачно, хотя сам корабль вернулся домой. NASA собиралось использовать этот корабль для доставки экипажей на МКс так же, как сейчас использует корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. До сих пор не ясно, какое будущее ждет Starliner.

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