Застряглі в космосі астронавти NASA не повернуться додому з МКС, як планувалося (фото)

Двоє астронавтів залишаться ще щонайменше на місяць на орбіті, хоча вони й так уже провели в космосі набагато більше часу, ніж мали.

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Двоє американських астронавтів, які застрягли на кілька місяців на Міжнародній космічній станції (МКС) не повернуться додому в лютому 2025 року, тому що компанії SpaceX потрібно більше часу для підготовки нової місії на орбіту, пише ScienceAlert.

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На початку вересня цього року на Землю повернувся корабель Starliner, але без екіпажу

Двоє астронавтів NASA, які застрягли в космосі, залишаться на МКС до весни, тобто проведуть на орбіті приблизно 10 місяців відтоді, як вони прибули на космічну станцію в червні цього року на борту космічного корабля Starliner компанії Boeing.

Астронавти Баррі Вілмор і Суніта Вільямс мали провести в космосі лише 8 днів, але під час польоту виникли проблеми з руховою системою Starliner, тому NASA вирішило змінити план місії.

Космічний корабель Starliner на орбіті Фото: NASA

Після тривалих спроб вирішити проблеми корабля Starliner у NASA вирішили повернути його на Землю без екіпажу на початку вересня цього року. Двоє астронавтів, які застрягли на орбіті, мали повернутися додому на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX у лютому 2025 року.

На цьому кораблі наприкінці вересня на МКС у рамках місії Crew-9 прибули астронавт NASA Нік Гейг і росіянин Олександр Горбунов. Два місця на кораблі спеціально залишили для Вільямс і Вілмора. Згідно з початковим планом ці четверо астронавтів мали повернутися з МКС на Землю разом у лютому.

Тепер же в NASA повідомили, що цей політ відкладається до березня, а може бути і до квітня наступного року. Річ у тім, що новий екіпаж МКС, який мав прилетіти на орбіту в лютому в рамках місії Crew-10, не прибуде вчасно. Тобто Вілмор і Вільямс замість 8 днів проведуть у космосі приблизно 10 місяців, адже їхнє повернення відтерміновують на місяць, а може, й більше.

Вілмор і Вільямс замість 8 днів проведуть у космосі приблизно 10 місяців, адже їхнє повернення відтерміновують на місяць, а може бути й більше Фото: NASA

У NASA повідомили, що космічному агентству, а також компанії SpaceX, на кораблі якої на МКС прибуде новий екіпаж станції, необхідно більше часу для підготовки місії Crew-10.

Екіпаж місії Crew-10: американки Енн Макклейн і Ніколь Айєрс, японець Такуя Оніші та росіянин Кирило Пєсков Фото: NASA

Нагадуємо, що здебільшого астронавти на МКС проводять не більше ніж 6 місяців, але в рідкісних випадках такі місії затягуються на рік. І найчастіше це пов'язано з аварійними ситуаціями, що виникли у космічних кораблів.

Також нагадуємо, що космічний корабель Starliner компанії Boeing вирушив у свій перший випробувальний політ з екіпажем на МКС, який закінчився не зовсім вдало, хоча сам корабель повернувся додому. NASA збиралося використовувати цей корабель для доставки екіпажів на МКС так само, як зараз використовує корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX. Досі не зрозуміло, яке майбутнє чекає на Starliner.

Як уже писав Фокус, вчені повідомили, що один з наукових приладів МКС виявив невідоме явище в атмосфері Землі.

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Ще Фокус писав про те, що завдяки орбітальним знімкам учені побачили, в якому стані перебуває на Марсі посадковий апарат NASA, який зробив багато важливих відкриттів, але вийшов з ладу.