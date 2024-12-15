Міжнародна космічна станція виявила щось невідоме за 90 км над Землею

Вчені виявили якісь хвилі, які прориваються через атмосферу нашої планети.

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Наприкінці вересня 2024 року ураган "Хелен" обрушився на узбережжя Флориди, США, і приніс із собою руйнівні дощі та сильні вітри. Як повідомили вчені з NASA, Міжнародна космічна станція (МКС) виявила щось несподіване над поверхнею нашої планети. Це були якісь хвилі в атмосфері на висоті приблизно 90 км над поверхнею. Вони показують, що погода внизу пов'язана з подіями у верхніх шарах атмосфери, пише Earth.

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На висоті 50-90 км над поверхнею Землі знаходиться шар атмосфери, званий мезосферою. Як показують отримані вченими з NASA дані, мезосфера може змінитися завдяки погоді далеко внизу.

Коли на США обрушився ураган "Хелен", один із приладів NASA на МКС зафіксував наявність ознак атмосферної хвилі, які створюються ураганами. Це відкриття показує, що урагани впливають навіть на розріджене повітря на величезних висотах.

Прилад, який виявив невідому атмосферну хвилю, називається AWE і його встановили на МКС минулого року. Він був створений для спостереження за "атмосферним світінням", тобто слабким світлом газів на великих висотах. Прилад AWE виявив подібні пульсації в повітрі, які виникли під впливом ураганів на високий шар атмосфери.

Прилад AWE призначений також для виявлення зв'язку між ураганами і верхніми шарами атмосфери. Він відстежує, як зміни внизу можуть поширюватися вгору в мезосферу і за її межі. Таким чином учені можуть зрозуміти, що виводить атмосферу з її звичайної рівноваги.

Повітря в мезосфері розріджене і коли з'являються атмосферні хвилі, то вони можуть впливати на умови, які мають важливе значення для супутників. Будь-яка зміна атмосфери на великій висоті може змінити щільність повітря на великих висотах, а тому супутники можуть зійти з орбіти.

Супутники зв'язку, метеорологічні супутники і навіть сигнали, на які люди покладаються для навігації, можуть залежати від стабільних умов на великій висоті. Можна подумати, що суворе середовище космосу діє незалежно від погоди на Землі.

За словами вчених з NASA, це не завжди так. Сильні урагани, як показало дослідження, можуть викликати зміни навіть на дуже великій висоті. Виявлення нових атмосферних хвиль може призвести до поліпшення прогнозів не тільки для звичайної погоди, а й для того, що відбувається ближче до космосу.

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