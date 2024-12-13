Наближається щось масштабне: рій підземних поштовхів ставить під загрозу 11 млн осіб (фото)

Дослідники вважають, що шквал землетрусів, імовірно, є провісником набагато масштабнішої події.

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Рій землетрусів було зафіксовано на величезній лінії розлому завдовжки близько 46 метрів, розташованій на Середньому Заході, — вчені побоюються, що ці підземні поштовхи є провісниками чогось більшого, пише Daily Mail.

Ця величезна лінія розлому все ще мало відома, має назву Новий Мадрид і перетинає Міссурі, Арканзас, Теннессі, Кентуккі та Іллінойс. Геологічна служба США моніторила ситуацію, коли зафіксувала вісім землетрусів у період із 6 до 11 грудня: 7 із них сталися в Міссурі, а один — у Теннессі. Найбільші підземні поштовхи, за даними вчених, досягли магнітуди 3 і 2,6, інші — магнітудою близько 2.

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Зазначимо, що землетруси магнітудою менше ніж 2,5, як правило, не відчуваються, проте підземні поштовхи можна зафіксувати за допомогою сейсмографа. Тепер учені вважають, що ця величезна лінія розлому насправді може згенерувати землетрус магнітудою 7 і вище. Передбачається, що це може статися протягом наступних 50 років.

За словами координатора з надзвичайних ситуацій у Департаменті безпеки Міссурі Роббі Майєрса, ймовірність землетрусу такої сили сьогодні становить близько 40%, але з кожним роком вона лише збільшується.

Відомо, що 7 землетрусів струсонули регіон протягом 9 годин, а потім 11 грудня було зафіксовано ще 8 землетрусів. Дані також свідчать про те, що в цьому районі не було значних землетрусів понад 200 років. Остання потужна сейсмічна активність сталася між 1811 і 1812 роками, коли сталося три землетруси, "за оцінками, магнітудою від 7 до 8".

Щонайменше 11 мільйонів американців проживають у небезпечній зоні Фото: pandemia

Дослідники визнають, що нинішня активність зовсім не обов'язково є ознакою того, що розлом ось-ось спричинить сильніший землетрус. Однак вважають, що місцеві жителі мають бути готові до такого сценарію.

Землетрус магнітудою 8 у цьому регіоні може вбити тисячі людей, зруйнувати мости через річку Міссісіпі, вигнути основні автомагістралі, як-от міжштатна автомагістраль 55, і спричинити розрив нафто- і газопроводів. Дані також вказують на те, що руйнівні землетруси магнітудою 6 або вище відбуваються в цьому регіоні раз на 80 років.

Остання подія такої магнітуди була 6,6 у 1895 році біля Чарльстона, штат Міссурі, — 129 років тому. Простими словами, розлом давно назрів для великого землетрусу. За словами Маєрса, все це вказує на те, що в найближчі півстоліття існує велика ймовірність виникнення сильного землетрусу.

Вчені все ще вивчають, що викликає рій землетрусів, але у них є деякі теорії. Наприклад, розлом може повільно зміщуватися, а невеликі липкі плями відриваються, генеруючи численні невеликі підземні поштовхи. Ще одна теорія припускає, що рої землетрусів можуть бути викликані поступовим вивільненням тектонічного напруження вздовж ліній розломів або змінами в підземних умовах.

Раніше Фокус писав про те, що загадкові поштовхи шокували й без того зникаючий вид.