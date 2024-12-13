Погром у Диявольській дірі: загадкові поштовхи шокували й без того приречений вид (відео)

Дослідники виявили, що землетрус магнітудою 7, що стався за 800 км від цього місця, порушив звичний перебіг життя вразливого виду.

Related video

Витривала коропозуба риба вважає своєю домівкою Диявольську діру, розташовану в Національному парку Долина Смерті, і цей вид щойно зазнав справжнього шоку. Заповнена водою печера, яку цей вид вважає своєю домівкою, здригнулася через потужний землетрус з епіцентром приблизно за 800 кілометрів звідси, пише Popular Science.

Відомо, що землетрус біля берегів Північної Каліфорнії магнітудою 7 стався 5 грудня. Унаслідок чого маленьке середовище проживання карпозубих риб почало трястися лише за дві хвилини — вчені розрахували, що хвилі, відомі як сейші, були близько 60 сантиметрів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що вода в Диявольській дірі, як правило, спокійна: басейн захищений від вітру і розташований на дні печери, що обвалилася. Дані Служби національних парків свідчать про те, що незвичайні хвилі порушили мілководний шельф, який є основним місцем нересту карпозубих риб Диявольської діри. Більшу частину органічної речовини з шельфу було переміщено в печеру глибиною понад 150 метрів.

За словами біолога Служби національних парків Кевіна Вілсона, основна проблема полягає в тому, що в короткостроковій перспективі таке переміщення органічної речовини може стати проблемою для вразливих карпозубих риб: вони, ймовірно, просто не зможуть до нього дістатися. Крім того, вчені вважають, що внаслідок землетрусу було знищено ікринки коропозубих риб.

Утім, у короткостроковій перспективі вчені вважають, що таке перезавантаження може навіть стати корисним для виду. На думку Вілсона, утоплення органічної речовини, ймовірно, може бути корисним, оскільки в іншому разі могло б спричинити осередки низького вмісту кисню.

Зазначимо, що карпозубі риби Диявольської діри занесені до списку тих, що перебувають під загрозою. Основною причиною їхнього вразливого становища вважають екстремальне середовище, яке вони називають своїм домом. Відомо, що риби мешкають лише в перших 80 метрах печери в Долині Смерті на мілководному шельфі розміром 3 на 4,8 метра біля входу в печеру.

Сьогодні цей регіон є пустелею, проте близько 542-251 мільйона років тому він перебував під водою. Ці води з часом відступили, і тепер карпозубі риби живуть у цій області вже щонайменше 10 000 років.

Цікаво, що карпозубі риби Диявольської діри також живуть у найменшому середовищі існування серед усіх видів хребетних на Землі. Температура води тут становить близько 33,8 градуса за Цельсієм, тут також мало поживних речовин, а рівень кисню настільки низький, що більшість риб просто не змогли б вижити в цьому середовищі. Дослідження 2022 року показало, що карпозубі риби Диявольської діри також є одним із найбільш інбридингових видів на Землі. Відсутність генетичної мінливості ускладнює їхнє розмноження і процвітання.

Дослідники зазначають, що це не перше потрясіння, яке пережили карпозубі риби Диявольської діри, раніше щось подібне відбувалося у 2018, 2019 і 2022 роках. Цікаво, що в минулому вони реагували на ці порушення, збільшуючи свою нерестову активність.

Раніше Фокус писав про лялечок Диявольської діри в Неваді: 10 тисяч років самотності зробили геноми риб ідентичними.