Погром в Дьявольской дыре: загадочные толчки шокировали и без того исчезающий вид (видео)

Исследователи обнаружили, что землетрясение магнитудой 7, произошедшее в 800 км от этого места, нарушило привычный ход жизни уязвимого вида.

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Выносливая карпозубая рыба считает своим домом Дьявольскую дыру, расположенную в Национальном парке Долина Смерти, и этот вид только что испытал настоящий шок. Заполненная водой пещера, которую этот вид считает своим домом, сотряслась из-за мощного землетрясения с эпицентром примерно в 800 километрах отсюда, пишет Popular Science.

Известно, что землетрясение у берегов Северной Калифорнии магнитудой 7 произошло 5 декабря. В результате чего маленькая среда обитания карпозубых рыб начала сотрясаться всего через две минуты — ученые рассчитали, что волны, известные как сейши, были около 60 сантиметров.

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Отметим, что вода в Дьявольской дыре, как правило, спокойная: бассейн защищен от ветра и находится на дне обрушившейся пещеры. Данные Службы национальных парков свидетельствуют о том, что необычные волны нарушили мелководный шельф, являющийся основным местом нереста карпозубых рыб Дьявольской дыры. Большая часть органического вещества с шельфа была перемещена в пещеру глубиной более 150 метров.

По словам биолога Службы национальных парков Кевина Уилсона, основная проблема заключается в том, что в краткосрочной перспективе такое перемещение органического вещества может стать проблемой для уязвимых карпозубых рыб: они, вероятно, попросту не смогут до него добраться. Кроме того ученые полагают, что в результате землетрясения были уничтожены икринки карпозубых рыб.

Впрочем, в краткосрочной перспективе ученые считают, что такая перезагрузка может даже стать полезной для вида. По мнению Уилсона, утопление органического вещества, вероятно, может быть полезным, так как в противном случае могло бы вызвать очаги низкого содержания кислорода.

Отметим, что карпозубые рыбы Дьявольской дыры занесены в список находящихся под угрозой. Основной причиной их уязвимого положения считают экстремальную среду, которую они называют своим домом. Известно, что рыбы обитают лишь в первых 80 метрах пещеры в Долине Смерти на мелководном шельфе размером 3 на 4,8 метра у входа в пещеру.

Сегодня этот регион является пустыней, однако около 542-251 миллиона лет назад он находился под водой. Эти воды со временем отступили, и теперь карпозубые рыбы живут в этой области уже не менее 10 000 лет.

Любопытно, что карпозубые рыбы Дьявольской дыры также живут в самой маленькой среде обитания среди всех видов позвоночных на Земле. Температура воды здесь составляет около 33,8 градусов по Цельсию, здесь также мало питательных веществ, а уровень кислорода столь низок, что большинство рыб попросту не смогли бы выжить в этой среде. Исследование 2022 года показало, что карпозубые рыбы Дьявольской дыры также являются одним из самых инбридинговых видов на Земле. Отсутствие генетической изменчивости затрудняет их размножение и процветание.

Исследователи отмечают, что это не первое потрясение, которое пережили карпозубые рыбы Дьявольской дыры, ранее нечто подобное происходило в 2018, 2019 и 2022 годах. Любопытно, что в прошлом они реагировали на эти нарушения, увеличивая свою нерестовую активность.

Ранее Фокус писал о куколках Дьявольской дыры в Неваде: 10 тысяч лет одиночества сделали геномы рыб идентичными.