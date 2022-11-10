Куколки Дьявольской дыры в Неваде. 10 тысяч лет одиночества сделали геномы рыб идентичными

Исследователи опасаются, что самые изолированные позвоночные в мире могут исчезнуть из-за постоянных скрещиваний.

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Более 10 тысяч лет небольшая популяция дьявольских карпозубиков (Devils Hole pupfish) обитали лишь в Дьявольской дыре в Неваде — крохотном оазисе, скрывающимся в пустынных окраинах Национального парка Долины смерти. И сегодня они находятся под угрозой исчезновения из-за своей изолированности, пишет Science Alert.

Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли изучила геном восьми куколок Девилс-Хоул, как их еще называют ученые. Исследователи обнаружили, что рыбы скрещивались так часто, что в среднем разделяют с представителями своей группы более половины своего генома.

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По сути ареал обитания дьявольских карпозубиков представляет собой пещеру глубиной чуть более 150 метров. Ученые отмечают, что это является самым крохотным жилищем для любого живого позвоночного. Однако проблема заключается в том, что такие экстремальные условия выживания наносят огромный генетический ущерб виду.

По словам ведущего автора исследования, интегративного биолога Кристофера Мартина, высокий уровень инбридинга связан с высоким риском вымирания, а куколки Дьявольской дыры находятся в еще большей изоляции, чем индийские тигры, горные гориллы в Африке или волки острова Рояль в Мичигане.

Ученые предполагают, что из-за высокого уровня пересечения геномов, карпозубики в конце концов столкнуться с резким сокращением популяции, а возможно и полным исчезновением. По мнению исследователей, ситуация с куколками Дьявольской дыры сравнима с ситуацией таких исчезающих видов как флоридские пантеры (Puma concolor) или горные гориллы (Gorilla beringei).

В ходе исследования ученые изучили геномы карпозубиков, обитающих в других регионах, оказалось что лишь 10-30% представителей этого вида, в других ареалах обитания,имеют идентичные геномы. Исследователи пришли к выводу, что Дьявольская дыра значительно усложнила жизнь куколкам.

В Дьявольской дыре уже не хватает еды и кислорода. Однако ученые обнаружили, что куколки, по видимому, смогли приспособиться к экстремальным условиям выживания. Более того, ученые обнаружили, что высокий уровень инбридинга сохраняется здесь с 1980 года — то, что мутации находятся в обращении столько лет, дает карпозубикам небольшой шанс на выживание.

Любопытно, что в 2007 и 2013 году популяция куколок дьявольской дыры насчитывала всего несколько десятков особей, а затем приходила в норму. Сегодня популяция карпозубиков Девилс-Хоул насчитывает 175 особей. Ученые предполагают, что в какой-то момент они накапливают "плохие" мутации и популяция сокращается, а затем восстанавливается. Впрочем, исследователи до сих пор не могут с уверенностью сказать, почему исчезают карпозубики.

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