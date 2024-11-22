Не одной крови, но с общими микробами: у друзей действительно есть нечто общее (фото)

Исследователи выяснили, что друзья на самом деле обмениваются не только едой и хобби, есть нечто еще.

Большинству из нас сложно представить свою жизнь без друзей. Именно с этими людьми мы делимся переживаниями, хобби, едой, эмоциями и многим другим. Но теперь ученые выяснили, что есть нечто еще — менее очевидное: мы также делимся с другом и кишечными микробами, пишет Science Alert.

Простыми словами, ученые пришли к выводу, что наша личная флора на самом деле также является подробным профилем нашей социальной жизни. В новой работе ученые сосредоточились на том, насколько сильно личное социальное взаимодействие влияет на микробиом кишечника человека — результаты интригующие.

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Исследование было проведено командой из Йельского университета, которую возглавили Франческо Бегини и Джексон Пуллман. Их анализ включал сопоставление карты социальных сетей 1787 взрослых, живущих в изолированных деревнях Гондураса, с подробным анализом микробов, которые живут в кишечнике каждого участника. Они также собрали информацию о социальных сетях жителей деревни, чтобы создать подробную картину того, кто проводил время с кем в сообществе.

Данные, использованные учеными, были получены из более крупного проекта, стартовавшего в 2013 году в сотрудничестве с местными и региональными органами здравоохранения, а также местными лидерами и использовался не только для исследований. Целью также была диагностика и лечение участников.

В ходе сбора данных участников проинструктировали, как собирать собственные образцы кала, и передали их местной команде, которая поместила их в холодильник и отправила в США для анализа. Отметим, что крупный проект охватывал 176 деревень, в то время, как ученые в новом исследовании сконцентрировались на образцах, собранных в 18 особенно изолированных населенных пунктах в западных высокогорьях Гондураса.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature и указывают на то, что виды и штаммы микробов распределяются не только между семьями, но и другими связями, например, близкими друзьями.

Исследователи также обнаружили, что кишечная флора социально центральных людей, тех у кого были наиболее обширные социальные связи в обществе, больше похожа на флору всей деревни, чем у людей, которые живут на социальной периферии.

Различные частоты (вверху) и типы (внизу) взаимодействия влияли на то, насколько схожими были штаммы кишечных микробов у людей Фото: Nature

Результаты также указывают на то, что обмен штаммами усиливается через социальные связи с течением времени. Например, среди 301 человека, чей микробиом был снова измерен через 2 года, штаммы людей с наибольшим количеством социальных контактов стали более похожими друг на друга. Для тех, кто все больше изолируется от личных взаимодействий, сокращение контактов с другими почти наверняка сыграет свою роль в составе их микробиома.

Увы, ученые пока не готовы сказать, какую роль в жизни человека играет этот обмен кишечными бактериями. Предполагается, как и с большинством биологических явлений, это, вероятно, зависит от целого ряда факторов.

Отметим, что предыдущие исследования также связывают микробиомы кишечника с психическими и физическими заболеваниями, которые в противном случае не считаются биологически заразными, такими как ожирение, депрессия и артрит.

В дальнейшем ученые планируют провести исследования в других частях мира для большей выборки. Однако считают, что их результаты имеют общую значимость и не привязаны к конкретному месту или людям.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как друзья детства могут сделать нас больными.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.