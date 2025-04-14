Морские скрипачи вынуждены "бить в барабан", чтобы привлечь самку: о ком идет речь (видео)

Ученые наблюдали и слушали за самцами крабов-скрипачей, чтобы узнать больше об их удивительных брачных песнях, которые передают важную информацию об их размерах и пригодности для размножения. Исследователи также выяснили, как именно крабам удается передавать самкам столь важную информацию.

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Об этом пишет Discover Magazine.

Люди могут словесно рассказать о своем росте или других параметрах, однако у крабов-скрипачей (Afruca tangeri) нет такой возможности. Вместо этого они используют брачные песни, способные передавать самкам всю важную информацию. В новом исследовании ученые наблюдали и слушали самцов крабов-скрипачей.

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Авторы исследования утверждают, что результаты их работы показывают, какой информацией самцы крабов-скрипачей делятся в своих песнях, а также насколько хорошо они это делают. В ходе исследования ученые наблюдали за самцами крабов-скрипачей, снующих по берегам Южного Пиренейского полуострова и ухаживающих за самками с помощью песен сейсмических колебаний, барабаня и ударяя по песку огромными клешнями и раковинами. Однако до этого момента ученым мало что было известно о том, какую именно информацию они передают.

В ходе нового исследования команда из Лаборатории вибрации животных Оксфордского университета записала поведение самцов крабов-скрипачей во время воспроизведения брачных песен. Ученые использовали камеры GoPro и геофоны, которые измеряли ударные колебания, воспроизводимые крабами. Ученые обнаружили, что сейсмические сигналы различались в зависимости от того, чем именно самцы ударяли по песку — клешнями или раковинами.

Не менее любопытным оказалось и то, что сейсмические песни различались в зависимости от морфологии самцов — это позволило самкам определить их размер. По словам автора исследования, биолога из Лаборатории вибрации животных Тома Малдера, похоже, во время брачных песен крабы-скрипачи буквально не могут соврать своим партнершам о своих размерах.

Исследователям также удалось записать все этапы ухаживаний крабов-скрипачей:

во-первых, самцы размахивали своими клешнями в воздухе;

во-вторых, самцы попеременно барабанили по песку и ударяли клешнями или панцирями по песку;

в-третьих, самцы выполняли оба поведения одновременно;

в-четвертых, самцы забирались в свои норы и барабанили по песку в них — это действие они выполняли, если самка казалась заинтересованной.

В общей сложности ученые записали более 8000 вибраций флирта самцов крабов-скрипачей. Длина, громкость и ритм сейсмических сигналов крабов различались в зависимости от поведения крабов — барабанили ли крабы клешнями или ударяли. Например, их раковины — что позволяет различать их поведение только на основе их вибраций.

Результаты также указывают на то, что на формирование песен самцов влияла их морфология: более крупные и более мелкие клешни производили сейсмические сигналы с более высокой и низкой энергией соответственно. По словам команды, ударные сигналы этих крабов выгодны для самцов, позволяя им привлекать самок рядом со звуками моря. Но они также полезны и для самок, гарантируя, что самцы, с которыми они встречаются, действительно соответствуют.

Ранее Фокус писал о том, что эволюция не может остановиться с экспериментами над крабами.