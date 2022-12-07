Еще не закончила. Эволюция не может остановиться с экспериментами над крабами

И по словам ученых, крабы не единственные над кем еще продолжает "колдовать" эволюция.

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Чарльз Дарвин считал, что эволюция создала "бесконечные самые красивые формы". Исследователи считают, что это хорошее мнение, однако остается много вопросов — например, почему эволюция все еще продолжает создавать новые виды крабов, пишет Science Alert.

Десятилетиями ученые задаются вопросом был ли Дарвин прав и есть ли пределы тому, что может сделать эволюция. По мнению профессора эволюционной палеобиологии в Центре эволюции Милнера в Университете Бата Мэтью Уиллса, истина находится где-то посередине.

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Несмотря на то, что кажется не существует верхнего предела видов, которые могут эволюционировать, однако есть ограничения на количество основных форм, в которые эти виды в конечном итоге могли бы эволюционировать. И эволюция крабов лучшее тому подтверждение — эти существа умудрились эволюционировать не единожды, а как минимум пять раз.

[ + – ] Королевский краб Фото: Karen Gowlett-Holmes/CSIRO Marine Research

Крабы принадлежат к группе ракообразных, которых еще называют десятиногими, по сути, они в действительности такими и являются, имея по пять пар ходильных ног. К десятиногим относятся, как омары с креветками, которые обладают толстым мускулистым брюшком, которое составляет большую часть животного. Именно это брюшко и позволяет им двигаться — например, один взмах им способен позволить омару значительно отскочить, тем самым увильнув от хищника.

В то же время крабы обладают сплющенным брюшком, спрятанным в под утолщенной сплющенной грудной клеткой и панцирем. Такое строение позволяет им прятаться в расщелинах скал и тем самым защищаться. Любопытно, что эволюция не единожды приводила к такому виду брюшка, потому что оно хорошо работает в подобных обстоятельствах.

Крабы делятся на несколько групп, самая большая — брахьюра (настоящие крабы). Эта группа включает в себя съедобного и атлантического синего краба. Общий предок этой группы имел стандартную для крабов форму. Некоторые виды эволюционировали "назад" и вновь отрастили брюшко.

Второй большой группой крабов считается аномура (ложные крабы), их предок больше походил на лобстера. Однако исследования показывают, что, как минимум, четыре группы аномура в последствии независимо друг от друга эволюционировали в крабоподобную форму — к ним относятся губчатые, фарфоровые, королевские крабы, а также австралийский мохнатый каменный краб. Все представители этих четырех групп имеют компактные более защищенные тела и могут двигаться вбок быстрее.

По словам Уиллса это означает, что "крабы" по сути не являются настоящей биологической группой, а представляют собой набор ветвей древа десятиногих, которые в разное время эволюционировали, чтобы выглядеть одинаково.

[ + – ] Волосатый каменный краб Фото: Tim Binns/Wikimedia Commons

И крабы не единственные. Любопытно, что многие детали, которые, как нам нравится думать, делают людей особенными, на самом деле были новь изобретены эволюцией. Например, врановые обладают интеллектом, позволяющим им решать задачки, а совы способны использовать простые инструменты.

Дельфины и киты выстраивают сложные социальные системы, а большой мозг позволил им развить собственные языки. А осьминоги способны учится на ошибках сородичей и использовать различные инструменты.

Уиллс предполагает, что если на Земле события будут развиваться аналогичным образом, есть вероятность, что они могли развиваться по подобному сценарию и где-то еще во Вселенной. То есть инопланетная жизнь, если она существует, вполне может выглядеть менее внеземной, чем мы могли бы предположить.

Ранее Фокус писал о том, что в Австралии обнаружили "лохматого" краба.