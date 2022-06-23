Стильная защита: в Автстралии обнаружили "лохматого" краба (фото)

Как оказалось, это был новый вид ракообразных из семейства Dromiidae. Его лохматость проявляется намного больше, чем у других подобных видов.

В ходе недавнего исследования ученые открыли у западноавстралийского побережья новый вид крабов Lamarckdromia beagle, который принадлежит к семейству Dromiidae, широко известного как губковые крабы, пишет Express.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Для защиты Dromiidae используют морских губок и асцидий. Крабы срезают этих существ своими когтями и носят их подобно шляпе. У губчатых крабов задние клешни были специально приспособлены для удержания этих защитных шапочек.

[ + – ] Для защиты Dromiidae используют морских губок и асцидий

"Губка или асцидия просто продолжает расти и принимает форму спины краба. Они никогда не прикрепляются, только образуют стильную шапочку", — отметили ученые.

Благодаря этим шляпам крабы могут маскироваться от других крабов и таких хищников, как осьминоги.

Что примечательно, "волосы" не помогают удерживать губку. Тут не действует принцип липучки, как у некоторых крабов-пауков, которые наклеивают себе на спину водоросли — их шерсть крючковатая и жесткая, как липучка.

[ + – ] Что примечательно, "волосы" не помогают удерживать губку

Губчатые крабы водятся по всему побережью Австралии, но новый вид был обнаружен только между Олбани и мысом Натуралист. Их можно встретить на мелководье на глубине до нескольких сотен метров, обычно вокруг причальных опор или в любом другом месте со значительным ростом губок.

"Что еще нас удивило, так это тот факт, что Lamarckdromia beagle более лохматый, чем другие подобные виды. Дать точного ответа на то, почему этот вид такой пушистый, мы пока не можем. Однако подозреваем, что это помогает еще больше замаскировать его от хищников", — заключили ученые.

Напомним, что ранее в Камбодже ученые обнаружили самую большую пресноводную рыбу в мире. Ею оказался гигантский скат, длина которого составляет 4 м, а вес — колоссальные 300 кг.