Стильний захист: в Автстралії виявили "кудлатого" краба (фото)

Як виявилося, це був новий вид ракоподібних із сімейства Dromiidae. Його кудлатість проявляється набагато більше, ніж у інших подібних видів.

У ході недавнього дослідження вчені відкрили біля західноавстралійського узбережжя новий вид крабів Lamarckdromia beagle, що належить до сімейства Dromiidae, широко відомого як губкові краби, пише Express.

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Для захисту Dromiidae використовують морські губки й асцидії. Краби зрізають цих істот своїми пазурами та носять їх, ніби капелюх. У губчастих крабів задні клешні були спеціально пристосовані для утримання цих захисних шапочок.

[ + – ] Для захисту Dromiidae використовують морські губки й асцидії

"Губка або асцидія просто продовжує рости й набуває форми спини краба. Вони ніколи не прикріплюються, тільки утворюють стильну шапочку", — зазначили вчені.

Завдяки цим капелюхам краби можуть маскуватися від інших крабів і таких хижаків, як восьминоги.

Що примітно, "волосся" не допомагає утримувати губку. Тут не діє принцип липучки, як у деяких крабів-павуків, які наклеюють собі на спину водорості — їхня шерсть гачкувата й жорстка, як липучка.

[ + – ] Що примітно, "волосся" не допомагає утримувати губку

Губчасті краби водяться по всьому узбережжю Австралії, але новий вид був виявлений тільки між Олбані та мисом Натураліст. Їх можна зустріти на мілководді на глибині до декількох сотень метрів, зазвичай навколо причальних опор або в будь-якому іншому місці зі значним ростом губок.

"Що ще нас здивувало, так це той факт, що Lamarckdromia beagle більше кудлатий, ніж інші подібні види. Дати точної відповіді на те, чому цей вид такий пухнастий, ми поки що не можемо. Однак підозрюємо, що це допомагає ще більше замаскувати його від хижаків", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше в Камбоджі вчені виявили найбільшу прісноводну рибу у світі. Нею виявився гігантський скат, довжина якого становить 4 м, а вага —колосальні 300 кг.