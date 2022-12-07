Ще не закінчила. Еволюція не може зупинитися з експериментами над крабами

І за словами вчених, краби не єдині над ким ще продовжує "чаклувати" еволюція.

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Чарльз Дарвін вважав, що еволюція створила "нескінченні найкрасивіші форми". Дослідники вважають, що це хороша думка, проте залишається багато питань — наприклад, чому еволюція все ще продовжує створювати нові види крабів, пише Science Alert.

Десятиліттями вчені ставлять собі запитання, чи був Дарвін правий і чи є межі того, що може зробити еволюція. На думку професора еволюційної палеобіології в Центрі еволюції Мілнера в Університеті Бата Метью Віллса, істина — десь посередині.

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Незважаючи на те, що, здається, не існує верхньої межі видів, які можуть еволюціонувати, все ж є обмеження на кількість основних форм, у які ці види зрештою могли б еволюціонувати. І еволюція крабів найкраще підтвердження цього — ці істоти примудрилися еволюціонувати не один раз, а як мінімум п'ять разів.

[ + – ] Королівський краб Фото: Karen Gowlett-Holmes/CSIRO Marine Research

Краби належать до групи ракоподібних, яких ще називають десятиногими, по суті, вони насправді такими і є, маючи по п'ять пар ходильних ніг. До десятиногих належать і омари з креветками, які мають товсте м'язисте черевце, що становить більшу частину тварини. Саме це черевце й дозволяє їм рухатися — наприклад, один помах ним здатний дозволити омару значно відскочити, тим самим ухилившись від хижака.

Водночас краби володіють сплющеним черевцем, захованим під потовщеною сплющеною грудною клітиною та панциром. Така будова дозволяє їм ховатися в ущелинах скель і так захищатися. Цікаво, що еволюція не раз призводила до такого виду черевця, тому що воно добре працює в подібних обставинах.

Краби діляться на кілька груп, найбільша — брах'юра (справжні краби). Ця група включає їстівного й атлантичного синього краба. Загальний предок цієї групи мав стандартну форму для крабів. Деякі види еволюціонували "назад" і знову відростили черевце.

Другою великою групою крабів вважають аномуру (хибних крабів), їхній предок більше схожий на лобстера. Проте дослідження показують, що, як мінімум, чотири групи аномури згодом незалежно одна від одної еволюціонували в крабоподібну форму — до них належать губчасті, порцелянові, королівські краби, а також австралійський волохатий кам'яний краб. Усі представники цих чотирьох груп мають компактні захищеніші тіла та можуть рухатися вбік швидше.

За словами Віллса, це означає, що "краби" по суті не є справжньою біологічною групою, а є набором гілок дерева десятиногих, які в різний час еволюціонували, щоб мати однаковий вигляд.

[ + – ] Волохатий кам'яний краб Фото: Tim Binns/Wikimedia Commons

І краби не єдині. Цікаво, що багато деталей, які, як нам подобається думати, роблять людей особливими, насправді були нововинайдені еволюцією. Наприклад, воронові мають інтелект, що дозволяє їм вирішувати завдання, а сови здатні використовувати прості інструменти.

Дельфіни та кити вибудовують складні соціальні системи, а великий мозок дозволив їм розвинути власні мови. А восьминоги здатні вчитися на помилках родичів і використовувати різні інструменти.

Віллс припускає, що якщо на Землі події розвиватимуться аналогічно, є ймовірність, що вони могли розвиватися за подібним сценарієм і десь у Всесвіті. Тобто інопланетне життя, якщо воно існує, цілком може мати менш позаземний вигляд, ніж ми могли б припустити.

Раніше Фокус писав про те, що в Австралії виявили "кудлатого" краба.