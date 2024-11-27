Ученые призывают никогда больше не варить крабов заживо в кипятке: что они узнали (фото)

Факт, что крабы и омары кричат, когда мы бросаем их заживо в кипящую воду — не более чем миф. Но ученые призывают избегать такого способа приготовления.

Существует распространенное заблуждение о том, что раки, крабы и омары кричат от боли, когда мы бросаем их в кипящую воду для варки. Ранее ученые уже доказали, что это не более чем миф, однако они все же призывают отказаться от кипячения крабов живьем, и на то есть веские причины, пишет Daily Mail.

В новом исследовании зоологи из Гетеборгского университета призвали к немедленному запрету на варку крабов заживо после новаторского открытия. В своей работе ученые доказали, что крабы на самом деле действительно чувствуют боль, как и другие животные. Таким образом этот метод варения в кипятке, скорее всего, является для живых существ весьма мучительным.

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По словам ведущего автора исследования, аспиранта Элефтериоса Касиураса, они с коллегами пришли к выводу, что варка ракообразных заживо должна быть запрещена. Исследователи также настаивают, что такие методы как электрооглушение, должны применяться в момент поимки ракообразных. Дело в том, что с каждым исследованием у ученых появляется все больше доказательств, что ракообразные чувствуют боль, а потому людям следует относиться к ним также, как к другим животным.

Ученые провели ряд болезненных экспериментов над крабами Фото: Eleftherios Kasiouras

В своей работе ученые использовали сканирование мозга, чтобы увидеть, как нервная система крабов реагирует на болевые раздражители. Это, по сути, стало первым доказательством того, что крабы воспринимают боль точно так же, как люди.

Команда отобрала частично парализованных прибрежных крабов, известных как европейские зеленые крабы, а затем прикрепила электроды к пучкам их нервов, известных как ганглии, которые составляют центральную нервную систему ракообразных. После этого крабов подвергли болезненной химической или физической стимуляции с использованием растворов уксусной кислоты и специальных зондов.

Результаты указывали, что повреждение или стресс клешней, усиков и ног вызывали всплеск электрической активности в связанных с ними ганглиях. По словам Касиураса, результаты их работы фактически указывали на то, что при воздействии болевого раздражителя на ткани ракообразных этот раздражитель передавался в их мозг. Более того, данные указывают на то, что реакции были продолжительными и интенсивными.

На следующем этапе исследования ученые протестировали те же области с помощью неболезненных стимулов, таких как соленая вода, но не увидели такой же реакции. Это стало подтверждением того, что предыдущие реакции не были рефлексом, а были реакцией на боль.

Ученые доказали, что крабы на самом деле чувствуют боль Фото: Eleftherios Kasiouras

Отметим, что более ранние исследования также показали, что ракообразные, такие как крабы, креветки и омары, вероятно, испытывают боль. Разница в том, что предыдущие исследования были сосредоточены на методах наблюдения и рассматривали доказательства, такие как повышенное прикосновение к пораженной области или попытки избежать опасности.

В новой работе ученые впервые зафиксировали, как нервная система ракообразных на самом деле реагирует на повреждающие стимулы. В организме многих других животных, в том числе и людей, специализированные рецепторы, называемые ноцицепторами, обнаруживают повреждение и посылают сигналы в центральную нервную систему, которые интерпретируются как боль.

Теперь ученые доказали наличие ноцицепторов у ракообразных и считают, что они являются "ключевым критерием" для того, чтобы убедиться в том, что животное действительно чувствует боль. Авторы исследования также отмечают, что исследование было проведено лишь на крабах, однако то, что верно для них, вероятно, верно и для большинства других ракообразных с похожей структурой и нервной системой.

Ранее Фокус писал о том, что эволюция не может остановиться с экспериментами над крабами.